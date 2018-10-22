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Базовая версия Lenovo S5 Pro оценивается в $190

Компания Lenovo несколько дней назад представила смартфон версии S5 Pro. Базовая версия устройства оценивается в $190.

Базовая версия Lenovo S5 Pro оценивается в $190


Смартфон по своим параметрам, а также цене очень похож на модель Z5. У новинки камеры должны быть лучше. В Сети появились снимки, которые сняли на устройство Lenovo S5 Pro. В свою очередь по фото такого разрешения сложно сделать однозначные выводы. Пока также нельзя с полной уверенностью утверждать, что фотографии не были обработаны. Принимая в учёт стоимость смартфона, стоит отметить, что снимки выглядят весьма достойно.

В данном случае есть вероятность, что Lenovo S5 Pro в своём классе станет лучшим камерофоном. Это можно будет определить только после поступления устройства в продажу.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:55

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