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Загадочная треугольная структура обнаружена в горах Екатеринбурга

Журналист Валентин Дегтерев, известный в узких кругах уфологов историк-любитель, недавно сделал необычное открытие. Изучая снимки Уктусских гор в Екатеринбурге, зафиксированные со спутника, он обнаружил загадочную треугольную структуру.
Загадочная треугольная структура обнаружена в горах Екатеринбурга

На одном из снимков специалист рассмотрел на земле идеально ровную структуру треугольной формы, каждая из сторон более 20 метров. По словам Дегтерева, в Уктусских горах когда-то располагался языческий храм, где на капище предки поклонялись своим божествам. Загадочное прошлое горного массива сегодня привлекает различные религиозные группы и сатанистов. Уфологи считают, что эта точка на Земле притягивает НЛО и посылает в космос определённые сигналы.

Автор находки уверен в том, что таинственный треугольник является фундаментом древнего сооружения. В процессе изучения Валентин Дегтерёв выяснил, что на этом месте не было никаких человеческих построек даже в дореволюционные времена. На этом месте рос густой лес, но в последние годы его активно вырубают, в результате чего неизвестная структура стала видна камерам спутников, установленных на орбите.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 17:40

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