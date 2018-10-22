Загадочная треугольная структура обнаружена в горах Екатеринбурга





На одном из снимков специалист рассмотрел на земле идеально ровную структуру треугольной формы, каждая из сторон более 20 метров. По словам Дегтерева, в Уктусских горах когда-то располагался языческий храм, где на капище предки поклонялись своим божествам. Загадочное прошлое горного массива сегодня привлекает различные религиозные группы и сатанистов. Уфологи считают, что эта точка на Земле притягивает НЛО и посылает в космос определённые сигналы.Автор находки уверен в том, что таинственный треугольник является фундаментом древнего сооружения. В процессе изучения Валентин Дегтерёв выяснил, что на этом месте не было никаких человеческих построек даже в дореволюционные времена. На этом месте рос густой лес, но в последние годы его активно вырубают, в результате чего неизвестная структура стала видна камерам спутников, установленных на орбите.