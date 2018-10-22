Загадочная треугольная структура обнаружена в горах Екатеринбурга
Журналист Валентин Дегтерев, известный в узких кругах уфологов историк-любитель, недавно сделал необычное открытие. Изучая снимки Уктусских гор в Екатеринбурге, зафиксированные со спутника, он обнаружил загадочную треугольную структуру.
На одном из снимков специалист рассмотрел на земле идеально ровную структуру треугольной формы, каждая из сторон более 20 метров. По словам Дегтерева, в Уктусских горах когда-то располагался языческий храм, где на капище предки поклонялись своим божествам. Загадочное прошлое горного массива сегодня привлекает различные религиозные группы и сатанистов. Уфологи считают, что эта точка на Земле притягивает НЛО и посылает в космос определённые сигналы.
Автор находки уверен в том, что таинственный треугольник является фундаментом древнего сооружения. В процессе изучения Валентин Дегтерёв выяснил, что на этом месте не было никаких человеческих построек даже в дореволюционные времена. На этом месте рос густой лес, но в последние годы его активно вырубают, в результате чего неизвестная структура стала видна камерам спутников, установленных на орбите.
На одном из снимков специалист рассмотрел на земле идеально ровную структуру треугольной формы, каждая из сторон более 20 метров. По словам Дегтерева, в Уктусских горах когда-то располагался языческий храм, где на капище предки поклонялись своим божествам. Загадочное прошлое горного массива сегодня привлекает различные религиозные группы и сатанистов. Уфологи считают, что эта точка на Земле притягивает НЛО и посылает в космос определённые сигналы.
Автор находки уверен в том, что таинственный треугольник является фундаментом древнего сооружения. В процессе изучения Валентин Дегтерёв выяснил, что на этом месте не было никаких человеческих построек даже в дореволюционные времена. На этом месте рос густой лес, но в последние годы его активно вырубают, в результате чего неизвестная структура стала видна камерам спутников, установленных на орбите.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 17:40