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Елена Яковлева рассказала фанатам в Instagram, как она избежала «звездной болезни»

Елена Яковлева в соцсети Instagram выложила новую публикацию, в которой рассказала фанатам, как она избежала «звездной болезни». Поклонники заявили, что очень любят актрису за ее талант и открытость.

Елена Яковлева рассказала фанатам в Instagram, как она избежала «звездной болезни»


В качестве примера Елена Яковлева привела поведение людей, которые ее узнают, здороваются и улыбаются. Актриса заявила, что ей очень приятно, когда у кинофильмов с ее участием высокие рейтинги, а также аншлаги на спектаклях. Артистка вспомнила, как в начале своей карьеры она снималась с популярными актерами. По словам кинозвезды, ей импонировала их доброжелательность и простота в общении с фанатами, чему она постаралась научиться у актеров советского кино. Елена Яковлева подчеркнула, что когда случился ее первый серьезный успех благодаря этому умению у нее «не съехала крыша».

Подписчики поблагодарили киноактрису за мудрость, пожелав ей больших успехов. Некоторые фанаты заявили, что восхищаются ее талантом, стараясь не пропускать спектакли с ее участием.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:33

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