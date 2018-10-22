Елена Яковлева рассказала фанатам в Instagram, как она избежала «звездной болезни»

В качестве примера Елена Яковлева привела поведение людей, которые ее узнают, здороваются и улыбаются. Актриса заявила, что ей очень приятно, когда у кинофильмов с ее участием высокие рейтинги, а также аншлаги на спектаклях. Артистка вспомнила, как в начале своей карьеры она снималась с популярными актерами. По словам кинозвезды, ей импонировала их доброжелательность и простота в общении с фанатами, чему она постаралась научиться у актеров советского кино. Елена Яковлева подчеркнула, что когда случился ее первый серьезный успех благодаря этому умению у нее «не съехала крыша».Подписчики поблагодарили киноактрису за мудрость, пожелав ей больших успехов. Некоторые фанаты заявили, что восхищаются ее талантом, стараясь не пропускать спектакли с ее участием.