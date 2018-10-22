Ксения Собчак порадовала поклонников в Instagram очередным «беременным» фото

«Беременушка», «Животик уже заметно. Ксения вы шикарны!», «Животик видно)) надеюсь девочка и желаю девочку», «Ксения, я очень рада за вас и животик, счастья вам и вашей семье», «Вот это живот. Скоро родит уже», - писали фолловеры в комментариях.

«Я эти выборы не выиграла, поэтому могу себе спокойно беременеть до следующих губернаторских», - сообщила тогда Собчак.





Так, к примеру, девушка любит интриговать публику, выставляя на своей странице в социальной сети Instagram снимки, на которых она то позирует с идеально плоским животом, то скрывает округлости за мешковатой одеждой. При этом, на вопросы о беременности однозначного ответа Ксения не дает.Тем не менее, это не мешает ей продолжать эпатировать общественность. Несколько дней назад Собчак разметила фото, на котором позировала около целого ряда брендовой одежды. И хотя свой пост звезда посвятила покупке нарядов, внимание фанатов привлекли вовсе не они, а ее заметно округлившиеся формы.Напомним, что недавно в эфире программы «Центральное телевидение» Ксения впервые высказалась по поводу своей второй беременности. Прямо на вопрос знаменитость не ответила, однако многие зрители решили, что она косвенно подтвердила слухи.