Ксения Собчак порадовала поклонников в Instagram очередным «беременным» фото
Новости о том, что бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак ждет второго ребенка уже который месяц подряд, не дают покоя ее поклонникам. И сама теледива, кажется, нарочно подогревает интерес к этой теме.
Так, к примеру, девушка любит интриговать публику, выставляя на своей странице в социальной сети Instagram снимки, на которых она то позирует с идеально плоским животом, то скрывает округлости за мешковатой одеждой. При этом, на вопросы о беременности однозначного ответа Ксения не дает.
Тем не менее, это не мешает ей продолжать эпатировать общественность. Несколько дней назад Собчак разметила фото, на котором позировала около целого ряда брендовой одежды. И хотя свой пост звезда посвятила покупке нарядов, внимание фанатов привлекли вовсе не они, а ее заметно округлившиеся формы.
Напомним, что недавно в эфире программы «Центральное телевидение» Ксения впервые высказалась по поводу своей второй беременности. Прямо на вопрос знаменитость не ответила, однако многие зрители решили, что она косвенно подтвердила слухи.
Так, к примеру, девушка любит интриговать публику, выставляя на своей странице в социальной сети Instagram снимки, на которых она то позирует с идеально плоским животом, то скрывает округлости за мешковатой одеждой. При этом, на вопросы о беременности однозначного ответа Ксения не дает.
Тем не менее, это не мешает ей продолжать эпатировать общественность. Несколько дней назад Собчак разметила фото, на котором позировала около целого ряда брендовой одежды. И хотя свой пост звезда посвятила покупке нарядов, внимание фанатов привлекли вовсе не они, а ее заметно округлившиеся формы.
«Беременушка», «Животик уже заметно. Ксения вы шикарны!», «Животик видно)) надеюсь девочка и желаю девочку», «Ксения, я очень рада за вас и животик, счастья вам и вашей семье», «Вот это живот. Скоро родит уже», - писали фолловеры в комментариях.
Напомним, что недавно в эфире программы «Центральное телевидение» Ксения впервые высказалась по поводу своей второй беременности. Прямо на вопрос знаменитость не ответила, однако многие зрители решили, что она косвенно подтвердила слухи.
«Я эти выборы не выиграла, поэтому могу себе спокойно беременеть до следующих губернаторских», - сообщила тогда Собчак.