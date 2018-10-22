Ученые: Антибиотики к 2050 году станут опасней диабета и рака





По словам британских исследователей, от антибиотиков по всему миру умирает намного больше населения, чем от вышеуказанных недугов. Несмотря на попытки снизить нормы отпускаемых препаратов по рецептам, медицинские специалисты страны на сегодняшний день рекомендуют употреблять вдвое больше антибиотиков по сравнению с европейскими врачами.Специалисты предупреждают, что проводимые операции в медицинских учреждениях могут быть очень опасными, потому что обычные лекарства из-за антибиотиков станут неэффективными. По словам ученых, кризис антибиотиков становится хуже. Они утверждают, что даже самые сильные препараты вскоре не смогут лечить большинство инфекций.