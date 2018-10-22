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Валерия заинтриговала поклонников в Instagram новым видео

Певица Валерия в своем Instagram-аккаунте обнародовала новый ролик. В посте артистка сообщила, что она участвует в съемках, однако в каких именно, говорить не стала, чем заинтриговала своих многочисленных поклонников.

Валерия заинтриговала поклонников в Instagram новым видео


В ролике изображено, как Валерия на фоне зеленого полотнища кидает на пол монетку, после чего медленно начинает двигаться. Певица сказала, что пока ничего не понятно, так как вместо материи будут спецэффекты. Знаменитость предложила поклонникам догадаться, о чем идет речь, включив свое воображение. Видео на протяжении двух часов собрало свыше 67 тысяч одобрительных лайков и более 135 комментариев, в которых фанаты начали писать свои догадки.

Одни фолловеры предположили, что это будет рекламный ролик или заставка в честь 20-летия телеканала МУЗ-ТВ. По словам других подписчиков, речь идет о новом клипе Валерии.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:55

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