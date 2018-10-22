Стал известен пол будущего ребёнка Эмина Агаларова и Алёны Гавриловой





Информация о том, что супруги станут родителями, подтвердилась в сентябре. У Алёны это второй ребёнок, она воспитывает сына от Рустама Тарико. Что касается Эмина, то он станет многодетным отцом, у него от первой супруги Лейлы Алиевой есть два сына. Поклонники долгое время гадали, какого пола родится у возлюбленной пары ребёнок. Накануне из источников близких к супругам стало известно, что они ждут девочку. Теперь у пользователей Сети появится повод для дискуссий относительно имени наследницы.Первый брак Алёны Гавриловой продлился девять лет, после чего она рассталась с супругом. В 2016 году она познакомилась с музыкантом и богатейшим наследником империи Crocus Эмином Агаларовым.