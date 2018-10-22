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Стал известен пол будущего ребёнка Эмина Агаларова и Алёны Гавриловой

Накануне стало известно, какого пола родится ребёнок у Эмина Агаларова и Алёны Гавриловой. Будущие супруги сыграли свадьбу летом этого года и уже тогда ходили слухи, что невеста находится в интересном положении.
Стал известен пол будущего ребёнка Эмина Агаларова и Алёны Гавриловой

Информация о том, что супруги станут родителями, подтвердилась в сентябре. У Алёны это второй ребёнок, она воспитывает сына от Рустама Тарико. Что касается Эмина, то он станет многодетным отцом, у него от первой супруги Лейлы Алиевой есть два сына. Поклонники долгое время гадали, какого пола родится у возлюбленной пары ребёнок. Накануне из источников близких к супругам стало известно, что они ждут девочку. Теперь у пользователей Сети появится повод для дискуссий относительно имени наследницы.

Первый брак Алёны Гавриловой продлился девять лет, после чего она рассталась с супругом. В 2016 году она познакомилась с музыкантом и богатейшим наследником империи Crocus Эмином Агаларовым.



 
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Добавил: Алина Сегодня, 16:48

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