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В Британии могут запретить производство соломинок для коктейлей из-за загрязнения окружающей среды пластиком
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В Британии могут запретить производство соломинок для коктейлей из-за загрязнения окружающей среды пластиком

В Британии в 2019 году могут запретить производство пластиковых соломинок для коктейлей, чтобы снизить количество загрязняемого окружающую среду пластика. Эксперты же считают, что такой шаг не улучшит экологию, сравнивая его с «плевком против ветра».

В Британии могут запретить производство соломинок для коктейлей из-за загрязнения окружающей среды пластиком


В Британии Департамент по окружающей среде, продовольствию и сельским делам (DELFA) начал внутренние консультации по поводу возможного предложения о запрете производства пластиковых соломинок для коктейлей. Это связано с тем, что ежегодно на территории страны выпускается по средним подсчётам порядка 42 миллиардов таких соломинок, половина из которых не перерабатываются. Однако некоторые мировые эксперты отнеслись к подобному заявлению скептически, назвав такую попытку властей сократить количество пластика «плевком против ветра».

Критика в сторону возможного закона, который, если и вступит в силу, то не ранее, чем через год, связана с тем, что число выпускаемых ежегодно пластиковых соломинок не сравнится с тем, насколько уже загрязнён отходами Мировой океан. Так, например, ещё в 2015 году в журнале Science появились результаты исследования, согласно которому ежегодно в водоёмы утекает от 5 до 13 тонн пластика. Производимые же в Британии соломинки составляют лишь 0,17% от общего количества отходов.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 16:35

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