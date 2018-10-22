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Анита Цой перенесла хирургическое вмешательство по удалению желчного пузыря

Анита Цой сегодня перенесла хирургическое вмешательство, вследствие которого ей удалили желчный пузырь. Сейчас самочувствие певицы оценивается как удовлетворительное.

Анита Цой перенесла хирургическое вмешательство по удалению желчного пузыря


Как сообщил инсайдер, Анита Цой на выходных была госпитализирована в клинику Краснодара. Однако в тот же вечер под присмотром медиков певица прилетела в Москву. Сообщается, что сегодня в одной из столичных больниц артистке удалили желчный пузырь. Операция была проведена современным методом лапароскопии. При данной процедуре хирургическое вмешательство проводят через маленькое отверстие. По словам родных, Аниту Цой уже перевели в обычную палату. Телефон артистки в данное время стоит на автоответчике.

Анита Цой перенесла хирургическое вмешательство по удалению желчного пузыря


Из-за экстренной госпитализации исполнительница песен была вынуждена перенести свой юбилейный тур «10|20» в Набережных Челнах, Уфе, Казани и Самаре. О возобновлении концертов директор Аниты Цой сообщит дополнительно.



 
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Культура / ШоуБиз / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:29

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