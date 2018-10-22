Анита Цой перенесла хирургическое вмешательство по удалению желчного пузыря





Как сообщил инсайдер, Анита Цой на выходных была госпитализирована в клинику Краснодара. Однако в тот же вечер под присмотром медиков певица прилетела в Москву. Сообщается, что сегодня в одной из столичных больниц артистке удалили желчный пузырь. Операция была проведена современным методом лапароскопии. При данной процедуре хирургическое вмешательство проводят через маленькое отверстие. По словам родных, Аниту Цой уже перевели в обычную палату. Телефон артистки в данное время стоит на автоответчике.Из-за экстренной госпитализации исполнительница песен была вынуждена перенести свой юбилейный тур «10|20» в Набережных Челнах, Уфе, Казани и Самаре. О возобновлении концертов директор Аниты Цой сообщит дополнительно.