Анна Седокова вышла в свет в платье с откровенным декольте
Анна Седокова выбрала для выхода в свет наряд с откровенным декольте. Снимок, где она позирует в вызывающем платье, певица опубликовали в Instagram.
Артистка часто публикует в социальной сети провокационные снимки. Несмотря на то, что в последнее время она поправилась, звезда совершенно не стесняется выбирать самые смелые наряды. На праздничном концерте «Муз-ТВ» Анна Седокова появилась в платье с глубоким декольте, которое не оставило равнодушным практически никого. В описании к посту исполнительница выразила благодарность своему партнёру.
Подписчики певицы по достоинству оценили её образ, осыпая комплиментами. Однако нашлись и те, кто обвинил звезду в излишней откровенности и пошлости, напомнив ей про то, что она является многодетной матерью. На данный момент публикация Седоковой набрала более 52 тысяч «лайков».
Артистка часто публикует в социальной сети провокационные снимки. Несмотря на то, что в последнее время она поправилась, звезда совершенно не стесняется выбирать самые смелые наряды. На праздничном концерте «Муз-ТВ» Анна Седокова появилась в платье с глубоким декольте, которое не оставило равнодушным практически никого. В описании к посту исполнительница выразила благодарность своему партнёру.
Подписчики певицы по достоинству оценили её образ, осыпая комплиментами. Однако нашлись и те, кто обвинил звезду в излишней откровенности и пошлости, напомнив ей про то, что она является многодетной матерью. На данный момент публикация Седоковой набрала более 52 тысяч «лайков».
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 16:27