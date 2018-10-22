Анна Седокова вышла в свет в платье с откровенным декольте

Артистка часто публикует в социальной сети провокационные снимки. Несмотря на то, что в последнее время она поправилась, звезда совершенно не стесняется выбирать самые смелые наряды. На праздничном концерте «Муз-ТВ» Анна Седокова появилась в платье с глубоким декольте, которое не оставило равнодушным практически никого. В описании к посту исполнительница выразила благодарность своему партнёру.Подписчики певицы по достоинству оценили её образ, осыпая комплиментами. Однако нашлись и те, кто обвинил звезду в излишней откровенности и пошлости, напомнив ей про то, что она является многодетной матерью. На данный момент публикация Седоковой набрала более 52 тысяч «лайков».