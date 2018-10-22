В Сети выложили шпионские фото Lada Vesta SV Sport





Отечественный концерн «АвтоВАЗ» панирует на внутренний авторынок вывести очередную версию нового транспортного средства. На первичном рынке Российской Федерации продажи начнутся в ноябре. Автогигант в настоящее время проводит тестирование очередной спортивной модификации Vesta. В данном случае речь идёт о пятидверном универсале.Предсерийный образец SV Sport, укрытый плотно камуфляжной пленкой, был замечен в двух городах России. По словам очевидцев, спортивной универсал в начале был замечен в Волгоградской области.