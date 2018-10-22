В Сети выложили шпионские фото Lada Vesta SV Sport
В Сети выложили первые шпионские снимки российского авто Lada Vesta SV Sport. Транспортное средство является перспективным. Возможно, что будет выпущена ещё одна спортивная модель.
Отечественный концерн «АвтоВАЗ» панирует на внутренний авторынок вывести очередную версию нового транспортного средства. На первичном рынке Российской Федерации продажи начнутся в ноябре. Автогигант в настоящее время проводит тестирование очередной спортивной модификации Vesta. В данном случае речь идёт о пятидверном универсале.
Предсерийный образец SV Sport, укрытый плотно камуфляжной пленкой, был замечен в двух городах России. По словам очевидцев, спортивной универсал в начале был замечен в Волгоградской области.
Отечественный концерн «АвтоВАЗ» панирует на внутренний авторынок вывести очередную версию нового транспортного средства. На первичном рынке Российской Федерации продажи начнутся в ноябре. Автогигант в настоящее время проводит тестирование очередной спортивной модификации Vesta. В данном случае речь идёт о пятидверном универсале.
Предсерийный образец SV Sport, укрытый плотно камуфляжной пленкой, был замечен в двух городах России. По словам очевидцев, спортивной универсал в начале был замечен в Волгоградской области.
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:43