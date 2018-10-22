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В Сети выложили шпионские фото Lada Vesta SV Sport

В Сети выложили первые шпионские снимки российского авто Lada Vesta SV Sport. Транспортное средство является перспективным. Возможно, что будет выпущена ещё одна спортивная модель.

В Сети выложили шпионские фото Lada Vesta SV Sport


Отечественный концерн «АвтоВАЗ» панирует на внутренний авторынок вывести очередную версию нового транспортного средства. На первичном рынке Российской Федерации продажи начнутся в ноябре. Автогигант в настоящее время проводит тестирование очередной спортивной модификации Vesta. В данном случае речь идёт о пятидверном универсале.

Предсерийный образец SV Sport, укрытый плотно камуфляжной пленкой, был замечен в двух городах России. По словам очевидцев, спортивной универсал в начале был замечен в Волгоградской области.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:43

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