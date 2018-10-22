Ученые: Лабрадоры разного окраса имеют разную продолжительность жизни





Исследователи проанализировали порядка 33 000 лабрадоров и выяснили, что кроме менее длительного срока жизни, в среднем, питомцы с коричневой шерстью чаще болеют ушными инфекциями и заболеваниями кожных покровов. Долголетие других представителей данной разновидности собак составляет около 12,1 года, что на 10% больше, нежели у шоколадных собратьев. Воспаление ушей у коричневых лабрадоров наблюдалось вдвое чаще, чем у сородичей иного окраса.Также стоит отметить, что чаще других болезням были подвержены кастрированные самцы. Ученые предполагают, что подавляющее большинство коричневых лабрадоров-ретриверов будут более болезненными в связи с тем, что для получения шоколадного потомства нужен родитель того же цвета.