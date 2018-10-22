АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Британии могут запретить производство соломинок для коктейлей из-за загрязнения окружающей среды пластиком
EUR 75.32 USD 65.81
Курс валют на 20.10.2018

Ученые: Лабрадоры разного окраса имеют разную продолжительность жизни

Цвет шерсти влияет на продолжительность жизни некоторых пород собак. Ученым удалось выявить данный феномен на примере нескольких тысяч бразильских лабрадоров-ретриверов, среди которых владельцы шоколадного окраса умирают раньше.

Ученые: Лабрадоры разного окраса имеют разную продолжительность жизни


Исследователи проанализировали порядка 33 000 лабрадоров и выяснили, что кроме менее длительного срока жизни, в среднем, питомцы с коричневой шерстью чаще болеют ушными инфекциями и заболеваниями кожных покровов. Долголетие других представителей данной разновидности собак составляет около 12,1 года, что на 10% больше, нежели у шоколадных собратьев. Воспаление ушей у коричневых лабрадоров наблюдалось вдвое чаще, чем у сородичей иного окраса.

Также стоит отметить, что чаще других болезням были подвержены кастрированные самцы. Ученые предполагают, что подавляющее большинство коричневых лабрадоров-ретриверов будут более болезненными в связи с тем, что для получения шоколадного потомства нужен родитель того же цвета.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Антибиотики к 2050 году станут опасней
Валерия заинтриговала поклонников в Instagram
Стал известен пол будущего ребёнка Эмина
В Сети выложили шпионские фото Lada Vesta SV Sport
В Британии могут запретить производство соломинок
Анита Цой перенесла хирургическое вмешательство
Анна Седокова вышла в свет в платье с откровенным
Ученые: Лабрадоры разного окраса имеют разную
Samsung разрабатывает новый смартфон с аппаратной
Родион Газманов вступился за отца после истории
Сеть 5G откроет человечеству уникальные
Эпатажная звезда «Дома-2» Саша Черно обозвала
В Набережных Челны в ДТП с фурой пострадали три
Uber Technologies планирует запуск сервиса
Забота о детях помогает самцам горилл найти пару
Частые пластические операции могут стоить Алле
Учёные обвиняют ведущий медицинский журнал в
Старшая дочь Веры Брежневой опубликовала в
В России вступили в силу измененные правила
Ученые: Кофеин способен препятствовать развитию
Уфологи: На Луне идёт ожесточённая война с
Специалисты в Казахстане протестируют
На шоу «Дом-2» возникли трудности с кастингом
Трансцендентальная медитация снижает уровень
Дочь Никиты Михалкова показала в Instagram
Захар Саленко набросился на Анастасию Ендальцеву
Мария Кожевникова появилась на светском рауте в
Валерий Рейнгольд категорически против увольнения
Ученые: Ожирение у детей связано с уровнем
В Германии магазины здорового питания продавали
Просмотреть все новости