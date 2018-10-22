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Samsung разрабатывает новый смартфон с аппаратной платформой Qualcomm Snapdragon

Компания Samsung ведёт разработку нового смартфона среднего уровня. Аппаратной платформой устройства выступит Qualcomm Snapdragon.

Samsung разрабатывает новый смартфон с аппаратной платформой Qualcomm Snapdragon


Южнокорейский гигант в недавнем времени анонсировал смартфон Galaxy A9 с тыльной четверной камерой на базе процессора Snapdragon 660. Ассортимент смартфонов Samsung теперь пополнит версия с чипом Snapdragon 710. Изделие обладает восемью вычислительными ядрами Kryo 360 по 64 бита (таковая частота до 2,2 ГГц), а также графическим ускорителем Adreno 616. Имеет место движок AI Engine, который помогает ускорить выполнение операций, которые связаны со средствами ИИ. Теоретически модем версии Snapdragon X15 LTE позволяет загружать данные со скоростью 800 Мбит/сек. Новинку могут назвать Galaxy A10.

Программной платформой выступит ОС Android 9.0 (Pie). По всей видимости, устройство наделят камерой с несколькими оптическими модулями. Смартфон официально анонсируют в конце текущего либо начале следующего года.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:12

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