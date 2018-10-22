АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Британии могут запретить производство соломинок для коктейлей из-за загрязнения окружающей среды пластиком
EUR 75.32 USD 65.81
Курс валют на 20.10.2018

Родион Газманов вступился за отца после истории с плагиатом

Старший сын Олега Газманова Родион вступился за отца, когда его обвинили в нарушении авторских прав. Историю с плагиатом наследник заслуженного артиста России прокомментировал в интервью «Пятому каналу».
Родион Газманов вступился за отца после истории с плагиатом

Музыкант из Омска Александр Шаханин выдвинул в адрес Олега Газманова обвинения, якобы он нарушил авторские права. Он заявил, что певец написал песню, взяв за основу текст, автором которого является он сам. Шаханин намерен подать иск в суд с обвинениями артиста в плагиате. Однако Родион Газманов уверен, что омский бард, таким образом, хочет пропиариться. В российском шоу-бизнесе подобные случаи встречаются часто.

В этом плане рекордсменом можно назвать Филиппа Киркорова, которого обвинил в плагиате французский певец Дидье Маруани. Однако российский суд принял решение в пользу Киркорова. Также он судился с поэтом Жильбером Синуэ из-за песни «Шёлковая нить».



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 16:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Антибиотики к 2050 году станут опасней
Валерия заинтриговала поклонников в Instagram
Стал известен пол будущего ребёнка Эмина
В Сети выложили шпионские фото Lada Vesta SV Sport
В Британии могут запретить производство соломинок
Анита Цой перенесла хирургическое вмешательство
Анна Седокова вышла в свет в платье с откровенным
Ученые: Лабрадоры разного окраса имеют разную
Samsung разрабатывает новый смартфон с аппаратной
Родион Газманов вступился за отца после истории
Сеть 5G откроет человечеству уникальные
Эпатажная звезда «Дома-2» Саша Черно обозвала
В Набережных Челны в ДТП с фурой пострадали три
Uber Technologies планирует запуск сервиса
Забота о детях помогает самцам горилл найти пару
Частые пластические операции могут стоить Алле
Учёные обвиняют ведущий медицинский журнал в
Старшая дочь Веры Брежневой опубликовала в
В России вступили в силу измененные правила
Ученые: Кофеин способен препятствовать развитию
Уфологи: На Луне идёт ожесточённая война с
Специалисты в Казахстане протестируют
На шоу «Дом-2» возникли трудности с кастингом
Трансцендентальная медитация снижает уровень
Дочь Никиты Михалкова показала в Instagram
Захар Саленко набросился на Анастасию Ендальцеву
Мария Кожевникова появилась на светском рауте в
Валерий Рейнгольд категорически против увольнения
Ученые: Ожирение у детей связано с уровнем
В Германии магазины здорового питания продавали
Просмотреть все новости