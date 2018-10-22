Родион Газманов вступился за отца после истории с плагиатом





Музыкант из Омска Александр Шаханин выдвинул в адрес Олега Газманова обвинения, якобы он нарушил авторские права. Он заявил, что певец написал песню, взяв за основу текст, автором которого является он сам. Шаханин намерен подать иск в суд с обвинениями артиста в плагиате. Однако Родион Газманов уверен, что омский бард, таким образом, хочет пропиариться. В российском шоу-бизнесе подобные случаи встречаются часто.В этом плане рекордсменом можно назвать Филиппа Киркорова, которого обвинил в плагиате французский певец Дидье Маруани. Однако российский суд принял решение в пользу Киркорова. Также он судился с поэтом Жильбером Синуэ из-за песни «Шёлковая нить».