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Эпатажная звезда «Дома-2» Саша Черно обозвала своих антифанатов «неадекватными» и «нечестными»

Одна из самых скандальных участниц популярного телепроекта «Дом-2» Александра Черно назвала своих недоброжелателей ненормальными и непорядочными.

Несколько часов назад Саша Черно чистосердечно призналась в своем микроблоге, что некоторые комментарии в социальных сетях воспринимает, как откровенный ужас. По словам девушки, она уже давно привыкла к тому, что жизнь известной личности постоянно наполнена критикой злопыхателей.

Эпатажная звезда «Дома-2» Саша Черно обозвала своих антифанатов «неадекватными» и «нечестными»

Впрочем, участница подчеркнула, что готова воспринимать кое-какие высказывания в свой адрес, но только в том случае, когда комментарии будут адекватными, а не, к примеру, «почему ты не хочешь похудеть» или «нас не устраивает форма твоих бровей» и тому подобное.

Не секрет, что в случае Александры Черно подобное происходит очень редко. Именно поэтому скандалистка не стала подбирать слов и назвала своих антифанатов «неадекватными» и «нечестными» людьми. Девушка подчеркнула, что считает хейтеров «людишками» у которых ничего не сложилось в жизни, поэтому они смотрят «Дом-2» и подглядывают за ее личной жизнью и соответственно радуются тому, что где-то есть человек хуже, чем они.

К слову, Александра всегда довольно спокойно реагирует на критику, если она исходит от людей, которые выражают ее корректно, чтобы не обидеть ее. Тем не менее, Черно всегда отмечает, что не смотря на точку зрения телезрителей она все равно будет делать так, как сама того желает.

Эпатажная звезда «Дома-2» Саша Черно обозвала своих антифанатов «неадекватными» и «нечестными»

По словам Саши, она всегда добивается того, чего хочет, и именно поэтому, когда ей захотелось попасть на «Дом-2», она прошла определенный путь: от телезрителя до топового участника. Напоследок Черно пожелала своим недоброжелателям, как заведено на реалити-шоу, благополучия, счастья и везения, а также посоветовала хейтерам изначально разобраться в своей жизни и понять, что их не устраивает, а не выливать свое недовольство и негатив на нее.

«Я не лезу в ваши жизни, хватит влезать в мою!» - заявила Александра Черно недоброжелателям.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:59

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