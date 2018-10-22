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Сеть 5G откроет человечеству уникальные возможности в разных сферах деятельности

Зарубежные эксперты рассказали о том, что широкое внедрение сети 5G в будущем откроет перед человечеством уникальные возможности в совершенно разных сферах деятельности. Кроме того, специалисты не сомневаются, что новое покрытие действительно станет в сотни раз быстрее 4G.

Сеть 5G откроет человечеству уникальные возможности в разных сферах деятельности


Эксперты зарубежного портала CNET, в рамках своей рубрики для ответа на вопросы читателей, опубликовали перечень уникальных возможностей, которые откроются перед человечеством с распространением сети 5G. По мнению специалистов, высокоскоростное покрытие расширит и без того внушительные возможности дистанционной хирургии. 5G может внести огромный вклад в оказание медицинской помощи миллионам людей в отдаленных местах, а также в обучение врачей по хирургическим специальностям. Производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson, например, уже работает с врачами Королевского колледжа в Лондоне, чтобы протестировать 5G-совместимые прототипы сенсорных перчаток, подключенных к роботам.

Кроме того, высокоскоростная беспроводная сеть в разы повысит безопасность на дорогах, позволив разработать технологию, с помощью которой полностью беспилотные автомобили смогут обмениваться друг с другом информацией о своих действиях, о ситуациях на определённом отрезке дороге и т. д. То же самое касается и дронов, которые в будущем будут осуществлять своё приземление без каких-либо инцидентов.

Эксперты не забыли упомянуть и полюбившуюся многим виртуальную реальность. По их мнению, 5G позволит разработчикам VR-приложений расширить возможности и без того развитых технологий, а также расположить к себе ещё большее количество потребителей.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 16:00

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