Сеть 5G откроет человечеству уникальные возможности в разных сферах деятельности





Эксперты зарубежного портала CNET, в рамках своей рубрики для ответа на вопросы читателей, опубликовали перечень уникальных возможностей, которые откроются перед человечеством с распространением сети 5G. По мнению специалистов, высокоскоростное покрытие расширит и без того внушительные возможности дистанционной хирургии. 5G может внести огромный вклад в оказание медицинской помощи миллионам людей в отдаленных местах, а также в обучение врачей по хирургическим специальностям. Производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson, например, уже работает с врачами Королевского колледжа в Лондоне, чтобы протестировать 5G-совместимые прототипы сенсорных перчаток, подключенных к роботам.Кроме того, высокоскоростная беспроводная сеть в разы повысит безопасность на дорогах, позволив разработать технологию, с помощью которой полностью беспилотные автомобили смогут обмениваться друг с другом информацией о своих действиях, о ситуациях на определённом отрезке дороге и т. д. То же самое касается и дронов, которые в будущем будут осуществлять своё приземление без каких-либо инцидентов.Эксперты не забыли упомянуть и полюбившуюся многим виртуальную реальность. По их мнению, 5G позволит разработчикам VR-приложений расширить возможности и без того развитых технологий, а также расположить к себе ещё большее количество потребителей.