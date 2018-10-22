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В Набережных Челны в ДТП с фурой пострадали три транспортных средства

В городе Набережные Челны утром произошло ДТП при участии фуры, а также трех легковых автомобилей. Все машины, ставшие участниками аварии, получили серьезные повреждения.

В Набережных Челны в ДТП с фурой пострадали три транспортных средства


22 сентября на развязке со стороны Казани, вблизи с улицей Автодорога 1, в городе Набережные Челны произошло крупное ДТП. Участниками аварии стала фура, а также 2 отечественных автомобиля с типом кузова хэтчбек, а также Nissan. По неизвестным, на текущий момент причинам, длинномер съехал с трассы на зеленую зону, разделяющую трасы и уткнулся в металлический забор. Остальные участники ДТП врезались в фуру не успев среагировать на внезапную угрозу. О количестве пострадавших при столкновении, или о характере их травм, на данный момент информация отсутствует.

На месте случившегося, для выяснения всех деталей, работает дорожная полиция. Не смотря на достаточно крупное ДТП, оно не препятствует движению других авто по трассе.



 
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Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:50

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