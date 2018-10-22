В Набережных Челны в ДТП с фурой пострадали три транспортных средства





22 сентября на развязке со стороны Казани, вблизи с улицей Автодорога 1, в городе Набережные Челны произошло крупное ДТП. Участниками аварии стала фура, а также 2 отечественных автомобиля с типом кузова хэтчбек, а также Nissan. По неизвестным, на текущий момент причинам, длинномер съехал с трассы на зеленую зону, разделяющую трасы и уткнулся в металлический забор. Остальные участники ДТП врезались в фуру не успев среагировать на внезапную угрозу. О количестве пострадавших при столкновении, или о характере их травм, на данный момент информация отсутствует.На месте случившегося, для выяснения всех деталей, работает дорожная полиция. Не смотря на достаточно крупное ДТП, оно не препятствует движению других авто по трассе.