Частые пластические операции могут стоить Алле Пугачевой зрения
Последнее появление Аллы Пугачевой на экране в качестве гостя на программе «Сегодня вечером» вызвало самые разные разговоры. В основном обсуждали внешность Примадонны и последствия ее множественных пластических операций.
Алла Борисовна еще больше похудела, а на лице видны следы свежей пластики. Мимика у артистки практически отсутствует и недостаток внешних эмоций певица передает голосом.
Эксперты отметили, что последняя пластика была неидеальной, и в итоге под глазом Пугачевой возникла гематома, а глаза слезились от яркого света, что может свидетельствовать о повреждении слезовыводящего канала.
В целом специалисты пришли к выводу, что из-за слишком частых пластических операций Алла Борисовна может утратить зрение. А в худшем случае - навсегда остаться слепой.
Алла Борисовна еще больше похудела, а на лице видны следы свежей пластики. Мимика у артистки практически отсутствует и недостаток внешних эмоций певица передает голосом.
Эксперты отметили, что последняя пластика была неидеальной, и в итоге под глазом Пугачевой возникла гематома, а глаза слезились от яркого света, что может свидетельствовать о повреждении слезовыводящего канала.
В целом специалисты пришли к выводу, что из-за слишком частых пластических операций Алла Борисовна может утратить зрение. А в худшем случае - навсегда остаться слепой.