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Частые пластические операции могут стоить Алле Пугачевой зрения

Последнее появление Аллы Пугачевой на экране в качестве гостя на программе «Сегодня вечером» вызвало самые разные разговоры. В основном обсуждали внешность Примадонны и последствия ее множественных пластических операций.

Алла Борисовна еще больше похудела, а на лице видны следы свежей пластики. Мимика у артистки практически отсутствует и недостаток внешних эмоций певица передает голосом.

Частые пластические операции могут стоить Алле Пугачевой зрения

Эксперты отметили, что последняя пластика была неидеальной, и в итоге под глазом Пугачевой возникла гематома, а глаза слезились от яркого света, что может свидетельствовать о повреждении слезовыводящего канала.

Частые пластические операции могут стоить Алле Пугачевой зрения

В целом специалисты пришли к выводу, что из-за слишком частых пластических операций Алла Борисовна может утратить зрение. А в худшем случае - навсегда остаться слепой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:36

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