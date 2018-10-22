Частые пластические операции могут стоить Алле Пугачевой зрения





Алла Борисовна еще больше похудела, а на лице видны следы свежей пластики. Мимика у артистки практически отсутствует и недостаток внешних эмоций певица передает голосом.Эксперты отметили, что последняя пластика была неидеальной, и в итоге под глазом Пугачевой возникла гематома, а глаза слезились от яркого света, что может свидетельствовать о повреждении слезовыводящего канала.В целом специалисты пришли к выводу, что из-за слишком частых пластических операций Алла Борисовна может утратить зрение. А в худшем случае - навсегда остаться слепой.