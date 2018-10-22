Uber Technologies планирует запуск сервиса доставки еды с помощью дронов





По имеющимся на сайте данным, глава подразделения должен разработать до 2021 года функциональную часть проекта, а также запустить сервис одновременно на нескольких рынках. После реакции WSJ вакансия была удалена. Во время разработки таких сервисов, компания должна их согласовывать с регуляторами, потому что специалисты не разработали пока четких критериев для адекватной оценки безопасности дронов.Специалисты начали тестировать доставку еды при помощи этой технологии в Сан-Диего в мае текущего года. Тестирование проводили согласно американской программе развития летающих дронов. Её одобрил президент Соединённых Штатов.