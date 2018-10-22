Uber Technologies планирует запуск сервиса доставки еды с помощью дронов
Американской компанией Uber Technologies планируется запуск сервиса доставки еды с помощью дронов. Руководство компании на своём сайте выложило информацию о вакансии топ-менеджера департамента, занимающегося разработкой дронов.
По имеющимся на сайте данным, глава подразделения должен разработать до 2021 года функциональную часть проекта, а также запустить сервис одновременно на нескольких рынках. После реакции WSJ вакансия была удалена. Во время разработки таких сервисов, компания должна их согласовывать с регуляторами, потому что специалисты не разработали пока четких критериев для адекватной оценки безопасности дронов.
Специалисты начали тестировать доставку еды при помощи этой технологии в Сан-Диего в мае текущего года. Тестирование проводили согласно американской программе развития летающих дронов. Её одобрил президент Соединённых Штатов.
По имеющимся на сайте данным, глава подразделения должен разработать до 2021 года функциональную часть проекта, а также запустить сервис одновременно на нескольких рынках. После реакции WSJ вакансия была удалена. Во время разработки таких сервисов, компания должна их согласовывать с регуляторами, потому что специалисты не разработали пока четких критериев для адекватной оценки безопасности дронов.
Специалисты начали тестировать доставку еды при помощи этой технологии в Сан-Диего в мае текущего года. Тестирование проводили согласно американской программе развития летающих дронов. Её одобрил президент Соединённых Штатов.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:46