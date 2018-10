Учёные обвиняют ведущий медицинский журнал в обмане общественности

В августе минувшего года британский журнал спортивной медицины The British Journal of Sports Medicine опубликовал довольно «странную» по мнению учёных статью, в которой говорится, что употребление в пищу жирного сливочного масла не повышает уровень «плохого» холестерина, а наоборот. На сегодняшний день уже более 160 представителей науки высказали своё мнение на этот счёт, представив неопровержимые результаты официальных исследований, доказывающих вред употребления данного продукта, особенно для людей, страдающих от болезней сердца и сосудов.Учёные требуют от главного редактора The British Journal of Sports Medicine немедленного прекращения публикации сомнительных фактов и материалов, считая, что все доводы в пользу безопасности употребления жирного масла основаны исключительно на личных убеждениях автора. Несмотря на критику, сам же представитель редакции не считает свои статьи «странными» или не правдивыми, отказываясь признавать тот факт, что ставит таким образом под удар здоровье читателей.