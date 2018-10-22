Забота о детях помогает самцам горилл найти пару - Ученые





Специалисты отметили, что одним из важнейших факторов, по которым самка гориллы выбирает себе самца, является забота о детях. Самцы, проявляющие больший уровень заботы, пользуются успехом у особей. Тем не менее, это правило распространяется не только на детей в рамках одной “семьи”. Самец должен быть заботливым по отношению ко всем детям в стае, именно такие представители сильного пола являются популярными среди самок горилл.Несмотря на то, что исследование проводилось в горных условиях, его результаты, вероятно, являются правдивыми для горилл в любых уголках мира. Ученые намерены выяснить причину, по которой самцы проще находят себе пару, будучи, по крайней мере, заботливыми отцами.