АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Британии могут запретить производство соломинок для коктейлей из-за загрязнения окружающей среды пластиком
EUR 75.32 USD 65.81
Курс валют на 20.10.2018

Забота о детях помогает самцам горилл найти пару - Ученые

Американские ученые из Северо-Западного Университета утверждают, что самцы горилл, проявляющие заботу о детях, имеют успех среди самок. Такой вывод был получен на основании наблюдений за поведением обезьян в Руанде.

Забота о детях помогает самцам горилл найти пару - Ученые


Специалисты отметили, что одним из важнейших факторов, по которым самка гориллы выбирает себе самца, является забота о детях. Самцы, проявляющие больший уровень заботы, пользуются успехом у особей. Тем не менее, это правило распространяется не только на детей в рамках одной “семьи”. Самец должен быть заботливым по отношению ко всем детям в стае, именно такие представители сильного пола являются популярными среди самок горилл.

Несмотря на то, что исследование проводилось в горных условиях, его результаты, вероятно, являются правдивыми для горилл в любых уголках мира. Ученые намерены выяснить причину, по которой самцы проще находят себе пару, будучи, по крайней мере, заботливыми отцами.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Антибиотики к 2050 году станут опасней
Валерия заинтриговала поклонников в Instagram
Стал известен пол будущего ребёнка Эмина
В Сети выложили шпионские фото Lada Vesta SV Sport
В Британии могут запретить производство соломинок
Анита Цой перенесла хирургическое вмешательство
Анна Седокова вышла в свет в платье с откровенным
Ученые: Лабрадоры разного окраса имеют разную
Samsung разрабатывает новый смартфон с аппаратной
Родион Газманов вступился за отца после истории
Сеть 5G откроет человечеству уникальные
Эпатажная звезда «Дома-2» Саша Черно обозвала
В Набережных Челны в ДТП с фурой пострадали три
Uber Technologies планирует запуск сервиса
Забота о детях помогает самцам горилл найти пару
Частые пластические операции могут стоить Алле
Учёные обвиняют ведущий медицинский журнал в
Старшая дочь Веры Брежневой опубликовала в
В России вступили в силу измененные правила
Ученые: Кофеин способен препятствовать развитию
Уфологи: На Луне идёт ожесточённая война с
Специалисты в Казахстане протестируют
На шоу «Дом-2» возникли трудности с кастингом
Трансцендентальная медитация снижает уровень
Дочь Никиты Михалкова показала в Instagram
Захар Саленко набросился на Анастасию Ендальцеву
Мария Кожевникова появилась на светском рауте в
Валерий Рейнгольд категорически против увольнения
Ученые: Ожирение у детей связано с уровнем
В Германии магазины здорового питания продавали
Просмотреть все новости