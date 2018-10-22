Забота о детях помогает самцам горилл найти пару - Ученые
Американские ученые из Северо-Западного Университета утверждают, что самцы горилл, проявляющие заботу о детях, имеют успех среди самок. Такой вывод был получен на основании наблюдений за поведением обезьян в Руанде.
Специалисты отметили, что одним из важнейших факторов, по которым самка гориллы выбирает себе самца, является забота о детях. Самцы, проявляющие больший уровень заботы, пользуются успехом у особей. Тем не менее, это правило распространяется не только на детей в рамках одной “семьи”. Самец должен быть заботливым по отношению ко всем детям в стае, именно такие представители сильного пола являются популярными среди самок горилл.
Несмотря на то, что исследование проводилось в горных условиях, его результаты, вероятно, являются правдивыми для горилл в любых уголках мира. Ученые намерены выяснить причину, по которой самцы проще находят себе пару, будучи, по крайней мере, заботливыми отцами.
Специалисты отметили, что одним из важнейших факторов, по которым самка гориллы выбирает себе самца, является забота о детях. Самцы, проявляющие больший уровень заботы, пользуются успехом у особей. Тем не менее, это правило распространяется не только на детей в рамках одной “семьи”. Самец должен быть заботливым по отношению ко всем детям в стае, именно такие представители сильного пола являются популярными среди самок горилл.
Несмотря на то, что исследование проводилось в горных условиях, его результаты, вероятно, являются правдивыми для горилл в любых уголках мира. Ученые намерены выяснить причину, по которой самцы проще находят себе пару, будучи, по крайней мере, заботливыми отцами.
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:40