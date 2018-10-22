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Старшая дочь Веры Брежневой опубликовала в Instagram снимок в бикини

Старшая дочь Веры Брежневой в Instagram опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в бикини. 17-летняя Соня Киперман переехала жить в США, она живёт и учится в штате Калифорния.
Старшая дочь Веры Брежневой опубликовала в Instagram снимок в бикини

Старшая дочь певицы больше двух лет встречается с американцем, девушка уже привыкла к самостоятельной жизни. Соня много времени уделяет учёбе и уже выбрала для себя творческую профессию, её интересует всё, что связано с кино. Не забывает юная красавица и о своём отдыхе, недавно на странице в её социальной сети появился снимок, на котором она демонстрирует свою идеальную фигуру в бикини.

В комментариях к фотографии подписчики Сони Киперман засыпали её комплиментами. Пользователи Сети неоднократно замечали, что девушка растёт настоящей копией своей звёздной мамы, она унаследовала от Веры Брежневой стройную фигуру и природную красоту.



 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 15:27

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