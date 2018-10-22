В России вступили в силу измененные правила возврата прав водителям после вождения в нетрезвом виде





Речь идёт о нарушении ПДД и авариях, которые привели к тяжёлым травмам либо летальному исходу. Раньше таким водителям для восстановления прав необходимо было предъявить медицинскую справку и квитанцию об оплаченных штрафах. Теперь это делать не надо. При этом у них будет осуществляться проверка знаний ПДД. Проверку, как и раньше можно пройти заранее, когда истечёт половина срока лишения прав. Такую проверку будут проводить в усеченном формате. В данном случае тестирование включает только проверку ПДД. Не будут проверяться знания устройства авто, основы оказания первой помощи и прочие знания. Проверку проведут по месту исполнения судебного постановления.Проверку первое время будут проводить полностью, потому что у ГИБДД отсутствует программное обеспечение, позволяющее отделить вопросы о ПДД от остальных.