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В России вступили в силу измененные правила возврата прав водителям после вождения в нетрезвом виде

С 20 октября в России вступили в силу изменённые правила возврата прав водителям, лишившимся их за вождение в нетрезвом виде, выезд на встречную полосу, превышение скорости больше 60 км/час и т.п. Они касаются в основном водителей, осуждённых по уголовным статьям.

В России вступили в силу измененные правила возврата прав водителям после вождения в нетрезвом виде


Речь идёт о нарушении ПДД и авариях, которые привели к тяжёлым травмам либо летальному исходу. Раньше таким водителям для восстановления прав необходимо было предъявить медицинскую справку и квитанцию об оплаченных штрафах. Теперь это делать не надо. При этом у них будет осуществляться проверка знаний ПДД. Проверку, как и раньше можно пройти заранее, когда истечёт половина срока лишения прав. Такую проверку будут проводить в усеченном формате. В данном случае тестирование включает только проверку ПДД. Не будут проверяться знания устройства авто, основы оказания первой помощи и прочие знания. Проверку проведут по месту исполнения судебного постановления.

Проверку первое время будут проводить полностью, потому что у ГИБДД отсутствует программное обеспечение, позволяющее отделить вопросы о ПДД от остальных.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:23

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