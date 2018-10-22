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На шоу «Дом-2» возникли трудности с кастингом участников из-за нехватки людей

Несмотря на то, что почти в каждом выпуске «Дома-2» выгоняют новичков, кастинг-менеджер Надежда Ермакова продолжает их набирать, а также в срочном порядке приглашает тех, кто уже прошел кастинг, но по каким-либо причинам не согласился сразу идти. Это свидетельствует о том, что на проекте возникли проблемы.

Совсем неслучайно Ирина Горловская, возвращенная с Сейшел на Поляну, подыскивает себе кандидатов в партнеры, так предполагает, что может оказаться очередным претендентом на вылет.

На шоу «Дом-2» возникли трудности с кастингом участников из-за нехватки людей

Также проблемы с отбором новых участников возникают из-за недоверия к организаторам проекта, а также нежелания тратить время на ожидание и поиск партнеров.

Более того, в Сети появились откровенные записи одной из потенциальны участниц телестройки, которой предложили отбить Илью Яббарова или сменить несколько партнеров за неделю с условием интима. Девушка была шокирована такой обстановкой на проекте и отказалась.

На шоу «Дом-2» возникли трудности с кастингом участников из-за нехватки людей

В итоге организаторы вынуждены брать в участники либо тех, кто уже побывал на «ДОМ-2» либо жителей соседних государств, которые более сговорчивы.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:00

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