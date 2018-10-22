На шоу «Дом-2» возникли трудности с кастингом участников из-за нехватки людей





Совсем неслучайно Ирина Горловская, возвращенная с Сейшел на Поляну, подыскивает себе кандидатов в партнеры, так предполагает, что может оказаться очередным претендентом на вылет.Также проблемы с отбором новых участников возникают из-за недоверия к организаторам проекта, а также нежелания тратить время на ожидание и поиск партнеров.Более того, в Сети появились откровенные записи одной из потенциальны участниц телестройки, которой предложили отбить Илью Яббарова или сменить несколько партнеров за неделю с условием интима. Девушка была шокирована такой обстановкой на проекте и отказалась.В итоге организаторы вынуждены брать в участники либо тех, кто уже побывал на «ДОМ-2» либо жителей соседних государств, которые более сговорчивы.