На шоу «Дом-2» возникли трудности с кастингом участников из-за нехватки людей
Несмотря на то, что почти в каждом выпуске «Дома-2» выгоняют новичков, кастинг-менеджер Надежда Ермакова продолжает их набирать, а также в срочном порядке приглашает тех, кто уже прошел кастинг, но по каким-либо причинам не согласился сразу идти. Это свидетельствует о том, что на проекте возникли проблемы.
Совсем неслучайно Ирина Горловская, возвращенная с Сейшел на Поляну, подыскивает себе кандидатов в партнеры, так предполагает, что может оказаться очередным претендентом на вылет.
Также проблемы с отбором новых участников возникают из-за недоверия к организаторам проекта, а также нежелания тратить время на ожидание и поиск партнеров.
Более того, в Сети появились откровенные записи одной из потенциальны участниц телестройки, которой предложили отбить Илью Яббарова или сменить несколько партнеров за неделю с условием интима. Девушка была шокирована такой обстановкой на проекте и отказалась.
В итоге организаторы вынуждены брать в участники либо тех, кто уже побывал на «ДОМ-2» либо жителей соседних государств, которые более сговорчивы.
Совсем неслучайно Ирина Горловская, возвращенная с Сейшел на Поляну, подыскивает себе кандидатов в партнеры, так предполагает, что может оказаться очередным претендентом на вылет.
Также проблемы с отбором новых участников возникают из-за недоверия к организаторам проекта, а также нежелания тратить время на ожидание и поиск партнеров.
Более того, в Сети появились откровенные записи одной из потенциальны участниц телестройки, которой предложили отбить Илью Яббарова или сменить несколько партнеров за неделю с условием интима. Девушка была шокирована такой обстановкой на проекте и отказалась.
В итоге организаторы вынуждены брать в участники либо тех, кто уже побывал на «ДОМ-2» либо жителей соседних государств, которые более сговорчивы.