Трансцендентальная медитация снижает уровень стресса на рабочем месте - Ученые





Сотрудники центра здоровья и достижений в области образования (CWAE), которые уже давно занимаются изучением вопросов, касающихся психологического состояния работников образовательных учреждений, доказали, что трансцендентальная медитация (ТМ) снижает уровень стресса на рабочем месте. Респондентами в эксперименте выступили сразу 96 работников центрального офиса школьного округа в Сан-Франциско, которым на протяжении 4 месяцев необходимо было ежедневно в течение 15-20 минут медитировать. Перед началом исследования специалисты тщательно обследовали добровольцев на стрессоустойчивость, эмоциональное, а также психическое состояние. Результаты показали, что те, кто сделал ТМ неотъемлемой частью своего трудового дня, стали не только более спокойно относиться к стрессовым ситуациям в работе, но и заметно улучшили общее эмоциональное состояние.Учёные из центра CWAE отмечают важность проведения таких исследований, ведь нормальное психическое и эмоциональное состояние не только позволит работникам снизить уровень стресса на рабочем месте, но и сделает процесс взаимодействия с коллегами и руководством более продуктивным.