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Трансцендентальная медитация снижает уровень стресса на рабочем месте - Ученые
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Трансцендентальная медитация снижает уровень стресса на рабочем месте - Ученые

Исследование, проведённое группой учёных из США, показало, что трансцендентальная медитация снижает уровень стресса на рабочем месте. В качестве испытуемых эксперты пригласили 96 сотрудников центрального офиса Объединённого школьного округа в Сан-Франциско, штат Калифорния.

Трансцендентальная медитация снижает уровень стресса на рабочем месте - Ученые


Сотрудники центра здоровья и достижений в области образования (CWAE), которые уже давно занимаются изучением вопросов, касающихся психологического состояния работников образовательных учреждений, доказали, что трансцендентальная медитация (ТМ) снижает уровень стресса на рабочем месте. Респондентами в эксперименте выступили сразу 96 работников центрального офиса школьного округа в Сан-Франциско, которым на протяжении 4 месяцев необходимо было ежедневно в течение 15-20 минут медитировать. Перед началом исследования специалисты тщательно обследовали добровольцев на стрессоустойчивость, эмоциональное, а также психическое состояние. Результаты показали, что те, кто сделал ТМ неотъемлемой частью своего трудового дня, стали не только более спокойно относиться к стрессовым ситуациям в работе, но и заметно улучшили общее эмоциональное состояние.

Учёные из центра CWAE отмечают важность проведения таких исследований, ведь нормальное психическое и эмоциональное состояние не только позволит работникам снизить уровень стресса на рабочем месте, но и сделает процесс взаимодействия с коллегами и руководством более продуктивным.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 14:57

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