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Захар Саленко набросился на Анастасию Ендальцеву на Острове любви

Участница «Дома-2» Анастасия Ендальцева, которая после съемок клипа Ольги Бузовой на новый гимн телепроекта заявила, что ей понравился Степан Меньщиков и она ждет его в периметре, положила глаз совсем на другого молодого человека.

Пока мужчина раздумывал над тем, стоит ли ему возвращаться на реалити-шоу к молодой девушке, та ежедневно крутилась около Захара Саленко, а после и вовсе отправилась с ним в отель без камер на Острове любви, где у них состоялось «волшебство».

Захар Саленко набросился на Анастасию Ендальцеву на Острове любви

Впрочем, именно после этого события жизнь у Насти на проекте стала не такой красочной, как была. А все потому, что Захар признался в чувствах к Ирине Пинчук и полностью отказался от дальнейшего общения с ней.

Теперь Ендальцева старается всячески мстить Саленко и его возлюбленной. Практически каждый день она провоцирует возлюбленных на конфликт, периодически получая за это.

Захар Саленко набросился на Анастасию Ендальцеву на Острове любви

Так, к примеру, в одном из последних выпусков показали, как Настя наклеила на дверь Иры плакат с надписью: «Прощаю измены в отеле без камер. Подбираю за Ендальцевой», а также оставила тарелку с лапшей, якобы той, что Захар повесил ей на уши после измены.

В итоге это привело к очередной потасовке. Захар буквально накинулся на соперницу своей возлюбленной, сидящую на диване и продолжающую провоцировать его, и за волосы потащил к бассейну, бросил ее в воду и спокойно ушел.

Зрители телепроекта «Дом-2», которые очень плохо относятся к тому, что парни имеют наглость поднимать на девушек руку, обсудив сложившуюся ситуацию, пришли к выводу, что Настя получила по заслугам.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:50

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