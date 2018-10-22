АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Трансцендентальная медитация снижает уровень стресса на рабочем месте - Ученые
EUR 75.32 USD 65.81
Курс валют на 20.10.2018

Уфологи: На Луне идёт ожесточённая война с пришельцами

На Луне произошёл взрыв, после чего уфологи решили, что это началась ожесточённая война с пришельцами. На спутнике Земли инопланетяне с Нибиру приступили к борьбе за ресурсы с NASA.
Уфологи: На Луне идёт ожесточённая война с пришельцами

Недавно на портале YouTube был опубликован ролик, где мужчина в военной форме пытался предупредить людей о том, что надвигается опасность. Он сообщал, что уже началась борьба землян с гуманоидами за существование, а в качестве поля битвы выбрана Луна. После публикации видео, внезапно на видеохостинге случился сбой и он прекратил работу, а когда неполадки были устранены, то ролик был удалён. Недавно в Сети был опубликован снимок спутника Земли, но на нём отчётливо виден след от огромного взрыва.

Фотографию сделали очевидцы, которые якобы наблюдали за произошедшим на Луне, но объяснению этому не нашли. В свою очередь уфологи утверждают, что на земном спутнике идёт ожесточённая война с жителями Планеты Х. Пользователи Сети опасаются, что боевые действия могут переместиться на Землю.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 15:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Старшая дочь Веры Брежневой опубликовала в
В России вступили в силу измененные правила
Ученые: Кофеин способен препятствовать развитию
Уфологи: На Луне идёт ожесточённая война с
Специалисты в Казахстане протестируют
На шоу «Дом-2» возникли трудности с кастингом
Трансцендентальная медитация снижает уровень
Дочь Никиты Михалкова показала в Instagram
Захар Саленко набросился на Анастасию Ендальцеву
Мария Кожевникова появилась на светском рауте в
Валерий Рейнгольд категорически против увольнения
Ученые: Ожирение у детей связано с уровнем
В Германии магазины здорового питания продавали
Виктор Дробыш в интервью рассказал о своем
Марго Овсянникова улетела в Турцию в компании
Компания Ford Sollers расширяет семейство
Ученые: Экстракт клюквы предотвращает болезнь
Популярная певица Ольга Бузова допускает
Эксперты усомнились в остановке деятельности
Рената Литвинова опубликовала в Instagram
Фото Аллы Михеевой вместе с собакой за одним
Ученые: Частое употребление лука становится
Ксения Собчак, Светлана Лобода, Валерия и другие
Ирина Понаровская поразила поклонников своим
В рацион диабетиков должны входить бобовые
Настасья Самбурская в черном наряде напомнила
Канье Уэст оригинально поздравил Ким Кардашьян с
Неудачное фото Ксении Собчак взбудоражило
Компания Oppo представила смартфон Oppo R15x
В Краснодарском крае машина-манипулятор наехала
Просмотреть все новости