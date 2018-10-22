Уфологи: На Луне идёт ожесточённая война с пришельцами





Недавно на портале YouTube был опубликован ролик, где мужчина в военной форме пытался предупредить людей о том, что надвигается опасность. Он сообщал, что уже началась борьба землян с гуманоидами за существование, а в качестве поля битвы выбрана Луна. После публикации видео, внезапно на видеохостинге случился сбой и он прекратил работу, а когда неполадки были устранены, то ролик был удалён. Недавно в Сети был опубликован снимок спутника Земли, но на нём отчётливо виден след от огромного взрыва.Фотографию сделали очевидцы, которые якобы наблюдали за произошедшим на Луне, но объяснению этому не нашли. В свою очередь уфологи утверждают, что на земном спутнике идёт ожесточённая война с жителями Планеты Х. Пользователи Сети опасаются, что боевые действия могут переместиться на Землю.