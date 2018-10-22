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Дочь Никиты Михалкова показала в Instagram ретро-снимок режиссера в честь его дня рождения

Известный российский кинорежиссер и актер Никита Михалков 21 октября отпраздновал свое 73-летие. В честь дня рождения отца Анна Михалкова в своем микроблоге Instagram обнародовала его ретро-снимок.

Дочь Никиты Михалкова показала в Instagram ретро-снимок режиссера в честь его дня рождения


На данном фото артист запечатлен в детстве. Под публикацией дочь режиссера оставила пост, в котором написала, что для нее отец является героем, добавив - «С днём рождения, Никитон!». Поклонники под публикацией оставили массу комментариев, в которых принялись поздравлять Никиту Михалкова с именинами. Фолловеры пожелали знаменитому актеру счастья и долголетия. Некоторые отметили, что режиссер с годами совсем не изменился.

Стоит отметить, что вчера друзья, коллеги и многочисленные фанаты весь день поздравляли Никиту Михалкова с днем рождения, желая ему долгих лет жизни. Снимок с еще юным режиссером за сутки собрал свыше 12 тысяч одобрительных лайков.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:53

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