Дочь Никиты Михалкова показала в Instagram ретро-снимок режиссера в честь его дня рождения

На данном фото артист запечатлен в детстве. Под публикацией дочь режиссера оставила пост, в котором написала, что для нее отец является героем, добавив - «С днём рождения, Никитон!». Поклонники под публикацией оставили массу комментариев, в которых принялись поздравлять Никиту Михалкова с именинами. Фолловеры пожелали знаменитому актеру счастья и долголетия. Некоторые отметили, что режиссер с годами совсем не изменился.Стоит отметить, что вчера друзья, коллеги и многочисленные фанаты весь день поздравляли Никиту Михалкова с днем рождения, желая ему долгих лет жизни. Снимок с еще юным режиссером за сутки собрал свыше 12 тысяч одобрительных лайков.