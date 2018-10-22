Мария Кожевникова появилась на светском рауте в дизайнерском платье
Мария Кожевникова появилась на светском рауте в дизайнерском платье, которое было в самом модном цвете сезона. Соответствующие фотографии появились на странице актрисы в социальной сети Instagram.
Недавно Мария Кожевникова побывала на модном показе. Для выхода в свет актриса выбрала дизайнерское платье в лавандовом оттенке, дополнив образ легким пальто и туфлями- лодочками. Накануне знаменитость опубликовала в Instagram снимки, в комментариях к которым написала: "Теперь это мой любимый цвет". Также она поблагодарила своих подруг за компанию и сообщила, что получила огромное количество комплиментов от поклонников.
Подписчики Марии Кожевниковой тоже по достоинству оценили наряд актрисы. Фанаты написали множество комментариев, в которых восхитились красотой и вкусом знаменитости. Всего за сутки фотографии актрисы собрали более 27 тысяч отметок "Мне нравится".
Недавно Мария Кожевникова побывала на модном показе. Для выхода в свет актриса выбрала дизайнерское платье в лавандовом оттенке, дополнив образ легким пальто и туфлями- лодочками. Накануне знаменитость опубликовала в Instagram снимки, в комментариях к которым написала: "Теперь это мой любимый цвет". Также она поблагодарила своих подруг за компанию и сообщила, что получила огромное количество комплиментов от поклонников.
Подписчики Марии Кожевниковой тоже по достоинству оценили наряд актрисы. Фанаты написали множество комментариев, в которых восхитились красотой и вкусом знаменитости. Всего за сутки фотографии актрисы собрали более 27 тысяч отметок "Мне нравится".
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:47