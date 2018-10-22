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Валерий Рейнгольд категорически против увольнения Массимо Каррера

Массимо Каррера лишен тренерской должности московского футбольного клуба “Спартак”. Экс-форвард команды, Рейнгольд Валерий, поделился своим мнением по данному вопросу во время интервью для журналистов.

Валерий Рейнгольд категорически против увольнения Массимо Каррера


В последнем сезоне команда “Спартак” показала достаточно плохой уровень, проиграв в домашних матчах трижды подряд. Рейнгольд рассказал, что в плохой игре ФК нет вины Массимо Карреры. По его словам, тренер проделал огромный объем работы, благодаря его руководящему составу “Спартак” стал командой мирового уровня. Последние поражения клуба определенно являются не провалом тренера, а спланированным событием, виновники которого, по мнению Рейнгольда, проявят себя и в дальнейшем. Экс-форвард утверждает, что даже при замене Карреры ситуация может повториться и, в этом случае, его увольнение не имеет смысла.

Валерий Рейнгольд не назвал имена виновников, однако упомянул, что у него есть мнение на этот счет. Временным тренером ФК “Спартак” назначен Рауль Рианчо, который был помощником уволенного Массимо Карреры, как сообщаетПолитэксперт



 
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Спорт
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 14:41

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