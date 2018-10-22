Специалисты в Казахстане протестируют кросс-хэтчбек LADA XRay Cross





Прототип версии LADA XRay Cross был презентован в 2016 году в рамках очередного Московского автосалона. Новинка к дилерам добралась практически в неизменном виде. Авто получило антенну-плавник, светодиодные ДХО, рейлинги наверху, накладки на пороги, 17-дюймовые колесные диски, дополнительный пластиковый обвес. Дорожный просвет авто составил 215 мм. Данные перемены добавили во внешность автомобиля брутальности.Транспортное средство оснащается задними парктрониками, камерой, круиз-контролем, климат-контролем, индикаторами дождя/света, подогреваемым рулём, обшитым кожей. В подкапотном пространстве вседорожного хэтчбека находится 1,8-литровый двигатель на 122 л.с. Он работает вместе с 5-скоростной МКПП, а также вариатором AMT. Новая LADA XRay стоит от 729 900 руб.Аналитики отмечают, что кросс-хэтчбек версии LADA XRay приятен в управлении. Авто отлично подходит для дорожных условий Российской Федерации.