В Германии магазины здорового питания продавали заражённые ЕНЕС продукты





В Германии выявили ещё один случай поступления в продажу партии товара, заражённого инфекцией ЕНЕС. На этот раз им оказались пророщенные ростки пшеницы и других бобовых, которые реализовались в магазинах здорового питания. Компания-производитель Healthy Powerfood Gbr, получившая знак качества Bioland — крупнейшей органической ассоциации в Германии, отмечает, что сейчас производится отзыв партии пророщенных ростков со сроком годности до 29 октября 2018 года. Тем ,кто уже приобрёл товары из указанной поставки, рекомендуется тщательно следить за своим самочувствием, если употребление заражённых ЕНЕС ростков имело место быть.В перечень главных симптомов агрессивной кишечной инфекции медики относят повышенную температуру тела, лихорадку и кровянистую диарею, сопровождающуюся сильными болями в животе и тошнотой. Кроме того, особенно важно незамедлительно обращаться к врачу детям и старикам, чей организм подвержен риску из-за нарушения работы почек.