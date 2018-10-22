Виктор Дробыш в интервью рассказал о своем отношении к Примадонне





На протяжении десяти лет Виктор Дробыш не общается с Аллой Борисовной. Причина тому — высказывание продюсера о «Евровидении». В 2004 году на вокальном конкурсе Россию представляла певица Юлия Савичева. Тогда молодая исполнительница песен заняла 11 место. Виктор Дробыш на одном из шоу, защищая юную вокалистку, неосторожно заявил, что на международный песенный конкурс стоит отправлять молодых певцов, а не тех артистов, которым «на кладбище пора ставить прогулы».Присутствующие в студии решили, что данное высказывание продюсера было в сторону Примадонны, хоть, по словам Виктора Яковлевича, он в тот момент даже не думал об артистке. Однако нашлись люди, которые передали его слова Алле Борисовне, после чего звезды прекратили какое-либо общение. Композитор подчеркнул, что все равно с уважением относится к Примадонне. Однако считает, что Алла Пугачева ничего не делает для подрастающего поколения артистов, так как она должна их направлять, а также учить.