Марго Овсянникова улетела в Турцию в компании Романа Гриценко

Победителю была обещана футболка, хотя девушка сразу предупредила, что игра довольно сложная. А итог удивил всех – Овсянникова отправилась в Турцию в компании Романа Гриценко.Примечательно, что оба путешественника перед вылетом попали в неприятные ситуации: Роман потерял рюкзак с документами, а Марго осталась без машины, и забрать ее сможет только после возвращения из отпуска.Парочка не объявила о статусе, в котором вместе полетела в Турцию, но не исключено, что Гриценко и Овсянникова просто друзья. Хотя их отношения на "Доме-2" сложно назвать дружескими.Фанаты надеются, что ясность в ситуацию внесут фотографии и фотоотчеты домовцев в их соцсетях.