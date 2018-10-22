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Марго Овсянникова улетела в Турцию в компании Романа Гриценко

Участница реалити-шоу «Дом-2» Марго Овсянникова несколько дней интриговала поклонников предстоящим отпуском, предлагая им отгадать, куда она полетит и с кем.

Победителю была обещана футболка, хотя девушка сразу предупредила, что игра довольно сложная. А итог удивил всех – Овсянникова отправилась в Турцию в компании Романа Гриценко.

Марго Овсянникова улетела в Турцию в компании Романа Гриценко

Примечательно, что оба путешественника перед вылетом попали в неприятные ситуации: Роман потерял рюкзак с документами, а Марго осталась без машины, и забрать ее сможет только после возвращения из отпуска.

Парочка не объявила о статусе, в котором вместе полетела в Турцию, но не исключено, что Гриценко и Овсянникова просто друзья. Хотя их отношения на "Доме-2" сложно назвать дружескими.

Фанаты надеются, что ясность в ситуацию внесут фотографии и фотоотчеты домовцев в их соцсетях.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:19

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