Марго Овсянникова улетела в Турцию в компании Романа Гриценко
Участница реалити-шоу «Дом-2» Марго Овсянникова несколько дней интриговала поклонников предстоящим отпуском, предлагая им отгадать, куда она полетит и с кем.
Победителю была обещана футболка, хотя девушка сразу предупредила, что игра довольно сложная. А итог удивил всех – Овсянникова отправилась в Турцию в компании Романа Гриценко.
Примечательно, что оба путешественника перед вылетом попали в неприятные ситуации: Роман потерял рюкзак с документами, а Марго осталась без машины, и забрать ее сможет только после возвращения из отпуска.
Парочка не объявила о статусе, в котором вместе полетела в Турцию, но не исключено, что Гриценко и Овсянникова просто друзья. Хотя их отношения на "Доме-2" сложно назвать дружескими.
Фанаты надеются, что ясность в ситуацию внесут фотографии и фотоотчеты домовцев в их соцсетях.
Победителю была обещана футболка, хотя девушка сразу предупредила, что игра довольно сложная. А итог удивил всех – Овсянникова отправилась в Турцию в компании Романа Гриценко.
Примечательно, что оба путешественника перед вылетом попали в неприятные ситуации: Роман потерял рюкзак с документами, а Марго осталась без машины, и забрать ее сможет только после возвращения из отпуска.
Парочка не объявила о статусе, в котором вместе полетела в Турцию, но не исключено, что Гриценко и Овсянникова просто друзья. Хотя их отношения на "Доме-2" сложно назвать дружескими.
Фанаты надеются, что ясность в ситуацию внесут фотографии и фотоотчеты домовцев в их соцсетях.