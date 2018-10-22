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Ученые: Ожирение у детей связано с уровнем физической активности их отцов

Специалисты заявили, что ожирение у детей связано с уровнем физической активности их отцов. Эти данные были получены в результате исследования, которое провели ученые из университета штата Огайо.

Ученые: Ожирение у детей связано с уровнем физической активности их отцов

В ходе эксперимента специалисты вели наблюдение за рационом лабораторных мышей. Их разделили на 2 группы и кормили, придерживаясь определенной диеты. Первая группа, в которой были малоподвижные грызуны принимала обычную пищу, а вторая – с повышенным содержанием жиров. Дети этих мышей питались, как обычно.

Позже по данным этого исследования стало ясно, что потомство более активных мышей не страдало от ожирения и имело улучшенный метаболизм. Специалисты сообщили, что физическая активность вызвала некоторые изменения в генетической экспрессии семенной жидкости отцов, которые подавляют плохие диетические эффекты.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:33

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