Компания Ford Sollers расширяет семейство коммерческих авто Ford Transit





Новые вариации Ford Transit разработали специалисты Ford Sollers, принимая во внимание запросы российских покупателей. Расширился список опций, а также были изменены базовые комплектации отдельных моделей. В новой версии цельнометаллического переднеприводного фургона максимальная разрешенная масса увеличена до 3500 кг. Авто отличается усиленной подвеской, увеличивающими клиренс 16-дюймовыми колесами, передаточным числом главной пары, которые обеспечивают лучшую приемистость под нагрузкой.Учитывая климатические условия РФ и следуя предпочтениям покупателей, топливный предпусковой нагреватель включили в базовое оснащение каждой версии шасси с надстройками, а также маршрутные автобусы.