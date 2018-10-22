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Компания Ford Sollers расширяет семейство коммерческих авто Ford Transit

Компания Ford Sollers решила расширить семейство коммерческих авто Ford Transit новыми версиями. Теперь в России стали доступны цельнометаллический современный фургон со средней крышей и длинной базой, цельнометаллический переднеприводный фургон с усиленной подвеской и увеличенной максимальной массой.

Компания Ford Sollers расширяет семейство коммерческих авто Ford Transit


Новые вариации Ford Transit разработали специалисты Ford Sollers, принимая во внимание запросы российских покупателей. Расширился список опций, а также были изменены базовые комплектации отдельных моделей. В новой версии цельнометаллического переднеприводного фургона максимальная разрешенная масса увеличена до 3500 кг. Авто отличается усиленной подвеской, увеличивающими клиренс 16-дюймовыми колесами, передаточным числом главной пары, которые обеспечивают лучшую приемистость под нагрузкой.

Учитывая климатические условия РФ и следуя предпочтениям покупателей, топливный предпусковой нагреватель включили в базовое оснащение каждой версии шасси с надстройками, а также маршрутные автобусы.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:15

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