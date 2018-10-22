Популярная певица Ольга Бузова допускает завершение карьеры





Однако все оказалось не так просто. Сразу после завершения проекта в Сети появилась информация о том, что Денис – самый настоящий мошенник, который сделал все для того, чтобы Бузова его выбрала, ведь он хотел нажить целое состояние, пиарясь на ее имени.Кроме того, выяснилось, что у Лебедева есть любовница и он весело проводил с ней время, параллельно участвуя в шоу. Благодаря их перепискам, появившемся в распоряжении журнала «СтарХит» стало также известно, что «жених» популярной ведущей телепроекта «Дом-2» употребляет запрещенные вещества, а также поднимает руку на женщин.Теледиве, как и ее фанатам тяжело было поверить в то, что в очередной раз мужчина не оправдал возложенных на него надежд. Девушка очень расстроилась и приняла решение прекратить всякое общение с Денисом, после чего на некоторое время полностью пропала из социальных сетей, заставив публику понервничать.Стоит сказать, что поначалу пользователи Сети отнеслись с понимаем к отсутствию Оли, но теперь их терпению пришел конец. Они начали откровенно возмущаться тем, что популярная певица устроила себе слишком долгий отпуск и пренебрегает обязательствами перед своими поклонниками.Многие заметили, что выходить на сцену Бузова стала гораздо реже, хотя после съемок шоу у нее должно было освободиться время. Дошло до того, что появилось мнение, что артистка забросила творчество и больше не желает петь.Уже несколько своих концертов звезда просто отменила, а деньги за купленные на них билеты не вернула. Более того, она даже не извинилась перед «своими людьми». И комментарии о таких «обманах» певицы появляются в ее Instagram все чаще.По мнению некоторых пользователей, девушке действительно надоело выступать, поскольку иначе она бы дорожила своей репутацией и пыталась решать проблемы с публикой, как это было в начале ее певческой карьеры.Есть и те, кто считает, что после проекта «Замуж за Бузову», которое требовало от теледивы артистичности, она могла задуматься о том, чтобы стать актрисой. Тем более, что опыт игры в театре, а также в съемках фильмов у нее уже есть.И если это действительно так, то в ближайшем времени концертов у Ольги станет еще меньше, а сама она будет пробовать сниматься в кино.