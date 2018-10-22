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Популярная певица Ольга Бузова допускает завершение карьеры

Несколько недель назад подошло к концу шоу «Замуж за Бузову», победителем которого стал Денис Лебедев. Многочисленные поклонники теледивы с упованием следили за тем, как развиваются отношения у Ольги и были очень рады тому, что она наконец нашла достойного мужчину.

Однако все оказалось не так просто. Сразу после завершения проекта в Сети появилась информация о том, что Денис – самый настоящий мошенник, который сделал все для того, чтобы Бузова его выбрала, ведь он хотел нажить целое состояние, пиарясь на ее имени.

Популярная певица Ольга Бузова допускает завершение карьеры

Кроме того, выяснилось, что у Лебедева есть любовница и он весело проводил с ней время, параллельно участвуя в шоу. Благодаря их перепискам, появившемся в распоряжении журнала «СтарХит» стало также известно, что «жених» популярной ведущей телепроекта «Дом-2» употребляет запрещенные вещества, а также поднимает руку на женщин.

Теледиве, как и ее фанатам тяжело было поверить в то, что в очередной раз мужчина не оправдал возложенных на него надежд. Девушка очень расстроилась и приняла решение прекратить всякое общение с Денисом, после чего на некоторое время полностью пропала из социальных сетей, заставив публику понервничать.

Популярная певица Ольга Бузова допускает завершение карьеры

Стоит сказать, что поначалу пользователи Сети отнеслись с понимаем к отсутствию Оли, но теперь их терпению пришел конец. Они начали откровенно возмущаться тем, что популярная певица устроила себе слишком долгий отпуск и пренебрегает обязательствами перед своими поклонниками.

Многие заметили, что выходить на сцену Бузова стала гораздо реже, хотя после съемок шоу у нее должно было освободиться время. Дошло до того, что появилось мнение, что артистка забросила творчество и больше не желает петь.

Популярная певица Ольга Бузова допускает завершение карьеры

Уже несколько своих концертов звезда просто отменила, а деньги за купленные на них билеты не вернула. Более того, она даже не извинилась перед «своими людьми». И комментарии о таких «обманах» певицы появляются в ее Instagram все чаще.

По мнению некоторых пользователей, девушке действительно надоело выступать, поскольку иначе она бы дорожила своей репутацией и пыталась решать проблемы с публикой, как это было в начале ее певческой карьеры.

Популярная певица Ольга Бузова допускает завершение карьеры

Есть и те, кто считает, что после проекта «Замуж за Бузову», которое требовало от теледивы артистичности, она могла задуматься о том, чтобы стать актрисой. Тем более, что опыт игры в театре, а также в съемках фильмов у нее уже есть.

И если это действительно так, то в ближайшем времени концертов у Ольги станет еще меньше, а сама она будет пробовать сниматься в кино.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:03

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