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Ученые: Экстракт клюквы предотвращает болезнь Альцгеймера

Ученые выяснили, что экстракт клюквы способен предотвратить болезнь Альцгеймера. Издание Natural News опубликовало информацию об исследованиях специалистов.
Ученые: Экстракт клюквы предотвращает болезнь Альцгеймера

По словам учёных, развитием болезни Альцгеймера можно управлять при помощи генов, регулирующих продолжительность жизни и здоровье. Выяснилось, что для предотвращения данного заболевания можно использовать экстракт клюквы. В своём новом исследовании эксперты проверили, способны ли вещества, содержащиеся в этой ягоде, снизить бета-амилоидную токсичность в CL4176, что имеет основную роль в болезни Альцгеймера.

В результате было установлено, что профилактическое лечение на основе экстракта клюквы смогло задержать паралич организма. Уровень экспрессии бета-амилоидного полипептида удалось изменить при помощи терапевтического и профилактического лечения. Специалисты рассчитывают, что смогут провести исследования на млекопитающих с целью разработки лекарственного препарата для людей с болезнью Альцгеймера.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 14:07

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