Ученые: Экстракт клюквы предотвращает болезнь Альцгеймера
Ученые выяснили, что экстракт клюквы способен предотвратить болезнь Альцгеймера. Издание Natural News опубликовало информацию об исследованиях специалистов.
По словам учёных, развитием болезни Альцгеймера можно управлять при помощи генов, регулирующих продолжительность жизни и здоровье. Выяснилось, что для предотвращения данного заболевания можно использовать экстракт клюквы. В своём новом исследовании эксперты проверили, способны ли вещества, содержащиеся в этой ягоде, снизить бета-амилоидную токсичность в CL4176, что имеет основную роль в болезни Альцгеймера.
В результате было установлено, что профилактическое лечение на основе экстракта клюквы смогло задержать паралич организма. Уровень экспрессии бета-амилоидного полипептида удалось изменить при помощи терапевтического и профилактического лечения. Специалисты рассчитывают, что смогут провести исследования на млекопитающих с целью разработки лекарственного препарата для людей с болезнью Альцгеймера.
По словам учёных, развитием болезни Альцгеймера можно управлять при помощи генов, регулирующих продолжительность жизни и здоровье. Выяснилось, что для предотвращения данного заболевания можно использовать экстракт клюквы. В своём новом исследовании эксперты проверили, способны ли вещества, содержащиеся в этой ягоде, снизить бета-амилоидную токсичность в CL4176, что имеет основную роль в болезни Альцгеймера.
В результате было установлено, что профилактическое лечение на основе экстракта клюквы смогло задержать паралич организма. Уровень экспрессии бета-амилоидного полипептида удалось изменить при помощи терапевтического и профилактического лечения. Специалисты рассчитывают, что смогут провести исследования на млекопитающих с целью разработки лекарственного препарата для людей с болезнью Альцгеймера.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 14:07