Фото Аллы Михеевой вместе с собакой за одним столом в ресторане вызвало возмущение поклонников
Телеведущая Алла Михеева в соцсети Instagram выложила снимок из ресторана. На данном фото запечатлено как она сидит за одним столом вместе с собакой, чем возмутила фолловеров.
Под публикацией звезда написала, что данный ресторан является любимым местом ее питомца по имени Шнапс, потому что там его угощают «вкусняшками». Многие поклонники стали упрекать Аллу Михееву, что она нянчится с собакой, как со своим ребенком. Фанаты сочли поведение теледивы странным. Они отметили, что ей стоит родить малыша, а не возиться с питомцем, как будто он человек.
Большинство подписчиков ведущей сочли этот факт оскорбительным. Они пожелали долгой жизни «бациллам и бациллинам», заявив, что это антисанитария. Но все же пост знаменитости за сутки собрал свыше 19 тысяч отметок «Мне нравится» и более 140 комментариев.
Под публикацией звезда написала, что данный ресторан является любимым местом ее питомца по имени Шнапс, потому что там его угощают «вкусняшками». Многие поклонники стали упрекать Аллу Михееву, что она нянчится с собакой, как со своим ребенком. Фанаты сочли поведение теледивы странным. Они отметили, что ей стоит родить малыша, а не возиться с питомцем, как будто он человек.
Большинство подписчиков ведущей сочли этот факт оскорбительным. Они пожелали долгой жизни «бациллам и бациллинам», заявив, что это антисанитария. Но все же пост знаменитости за сутки собрал свыше 19 тысяч отметок «Мне нравится» и более 140 комментариев.