Эксперты усомнились в остановке деятельности российских авиакомпаний из-за проекта Минтранса
Президент АЭВТ Владимир Тасун получил письмо от гендиректора авиакомпании "Сибирь" Владимира Объедкова, где сообщалось о проекте Минтранса. Однако многие эксперты усомнились, что деятельность российских авиакомпаний будет остановлена.
Как сообщает портал Nation News, в случае реализации плана ведомства, работа авиаперевозчиков будет приостановлена. Не исключена миграция в иные системы бронирования, связанная с большими затратами. Кроме того, отказ от услуг зарубежных провайдеров и переход к российским аналогам может быть затруднён из-за технических проблем.
Стоит отметить, что крупнейшие авиакомпании S7, «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» пользуются услугами зарубежных партнеров. Поэтому эксперты отмечают, что пока это всё «пугалки».
Как сообщает портал Nation News, в случае реализации плана ведомства, работа авиаперевозчиков будет приостановлена. Не исключена миграция в иные системы бронирования, связанная с большими затратами. Кроме того, отказ от услуг зарубежных провайдеров и переход к российским аналогам может быть затруднён из-за технических проблем.
Стоит отметить, что крупнейшие авиакомпании S7, «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» пользуются услугами зарубежных партнеров. Поэтому эксперты отмечают, что пока это всё «пугалки».
Общество
Добавил: Алина Сегодня, 13:52