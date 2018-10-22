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Эксперты усомнились в остановке деятельности российских авиакомпаний из-за проекта Минтранса

Президент АЭВТ Владимир Тасун получил письмо от гендиректора авиакомпании "Сибирь" Владимира Объедкова, где сообщалось о проекте Минтранса. Однако многие эксперты усомнились, что деятельность российских авиакомпаний будет остановлена.
Эксперты усомнились в остановке деятельности российских авиакомпаний из-за проекта Минтранса

Как сообщает портал Nation News, в случае реализации плана ведомства, работа авиаперевозчиков будет приостановлена. Не исключена миграция в иные системы бронирования, связанная с большими затратами. Кроме того, отказ от услуг зарубежных провайдеров и переход к российским аналогам может быть затруднён из-за технических проблем.

Стоит отметить, что крупнейшие авиакомпании S7, «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» пользуются услугами зарубежных партнеров. Поэтому эксперты отмечают, что пока это всё «пугалки».



 
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Общество
Добавил: Алина Сегодня, 13:52

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