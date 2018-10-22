Ученые: Частое употребление лука становится причиной вздутия и болей в желудке
Британские ученые после проведенного исследования сделали новое открытие. Они выяснили, что частое употребление лука становится причиной вздутия и болей в желудке.
Некоторые виды овощей могут нанести вред системе пищеварения, если их постоянно включать в рацион питания. Среди них особо опасен этот продукт, который нарушает микрофлору желудка. Опыты показали, что он становится виновником избытка газа в пищеварительном тракте, после чего у человека возникает отрыжка, метеоризм и другие негативные симптомы.
Специалисты также не рекомендуют лицам, имеющим проблемы с ЖКТ, употреблять газированные напитки. Они тоже могут вызвать вышеперечисленные проблемы, что также относится к пиву.
Некоторые виды овощей могут нанести вред системе пищеварения, если их постоянно включать в рацион питания. Среди них особо опасен этот продукт, который нарушает микрофлору желудка. Опыты показали, что он становится виновником избытка газа в пищеварительном тракте, после чего у человека возникает отрыжка, метеоризм и другие негативные симптомы.
Специалисты также не рекомендуют лицам, имеющим проблемы с ЖКТ, употреблять газированные напитки. Они тоже могут вызвать вышеперечисленные проблемы, что также относится к пиву.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:25