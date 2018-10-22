Ирина Понаровская поразила поклонников своим новым образом в Instagram
65-летняя певица Ирина Понаровская в своем блоге Instagram обнародовала снимки со дня рождения Леры Тувиной - ее концертного директора. Артистка поразила поклонников, представ на публикациях в новом молодежном образе.
Ирина Понаровская радикально сменила свой имидж. Волосы знаменитости приобрели платиновый оттенок и уложены в стильную молодежную прическу. Свой образ звезда дополнила очками. Однако не всем фолловерам понравились перемены во внешности певицы.
Некоторые поклонники посчитали, что ранее она выглядела лучше. Однако многие фанаты отметили, что Ирине Понаровской очень идет новый образ, назвав ее «великолепной», «красавицей» и «непревзойденной».
Ирина Понаровская радикально сменила свой имидж. Волосы знаменитости приобрели платиновый оттенок и уложены в стильную молодежную прическу. Свой образ звезда дополнила очками. Однако не всем фолловерам понравились перемены во внешности певицы.
Некоторые поклонники посчитали, что ранее она выглядела лучше. Однако многие фанаты отметили, что Ирине Понаровской очень идет новый образ, назвав ее «великолепной», «красавицей» и «непревзойденной».