Ирина Понаровская поразила поклонников своим новым образом в Instagram

Ирина Понаровская радикально сменила свой имидж. Волосы знаменитости приобрели платиновый оттенок и уложены в стильную молодежную прическу. Свой образ звезда дополнила очками. Однако не всем фолловерам понравились перемены во внешности певицы.Некоторые поклонники посчитали, что ранее она выглядела лучше. Однако многие фанаты отметили, что Ирине Понаровской очень идет новый образ, назвав ее «великолепной», «красавицей» и «непревзойденной».