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В рацион диабетиков должны входить бобовые продукты

Эксперты решили назвать продукт, который должен быть в рационе диабетиков. Им оказались бобовые, которые имеют весьма низкий гликемический индекс.

В рацион диабетиков должны входить бобовые продукты

Специалисты отметили, что продукты с повышенным содержанием питательных веществ и низкой гликемической нагрузкой являются самыми подходящими для людей, страдающих диабетом. Это бобы, чечевица и другие бобовые, поскольку в них содержится необходимое количество углеводов. В них умеренное количество белка и обильного волокна. Также бобовые снижают риск развития рака толстой кишки.

Эксперты рассказали, что бобовые уменьшают количество получаемых при употреблении калорий. Если в течение нескольких месяцев в рационе будет фасоль - это поможет снизить уровень холестерина. Также при диабете не стоит забывать про овощи и фрукты, которые помогут контролировать уровень сахара.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:05

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