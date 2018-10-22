В рацион диабетиков должны входить бобовые продукты





Специалисты отметили, что продукты с повышенным содержанием питательных веществ и низкой гликемической нагрузкой являются самыми подходящими для людей, страдающих диабетом. Это бобы, чечевица и другие бобовые, поскольку в них содержится необходимое количество углеводов. В них умеренное количество белка и обильного волокна. Также бобовые снижают риск развития рака толстой кишки.Эксперты рассказали, что бобовые уменьшают количество получаемых при употреблении калорий. Если в течение нескольких месяцев в рационе будет фасоль - это поможет снизить уровень холестерина. Также при диабете не стоит забывать про овощи и фрукты, которые помогут контролировать уровень сахара.