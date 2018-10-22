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Неудачное фото Ксении Собчак взбудоражило пользователей Сети

Злополучный ракурс свежей фотографии Ксении Собчак испортил ее внешний вид.

Несколько часов назад скандальная журналистка и бывшая телеведущая эпатажного телепроекта «Дом-2» разместила в личном инста-блоге новый снимок, который в пух и прах раскритиковали интернет-пользователи.

Неудачное фото Ксении Собчак взбудоражило пользователей Сети

Дело в том, что некоторые фолловеры просто-таки убеждены в том, что Ксения Собчак прибегает к услугам косметолога для того, чтобы не только сделать себе пухлые губы, но и увеличить их. Свою свежую фотопубликацию телезнаменитость сделала во время нанесения макияжа, что и стало причиной не совсем удачного ракурса.

На снимке невозможно не обратить внимания на алые губы Ксении Собчак, который увеличились в несколько раз. Тем не менее, некоторые пользователи Сети уверены, что все дело в том, что бывший кандидат в президенты России 2018 сделала фото снизу, ведь в таком ракурсе ее уж точно можно редко увидеть.

На данный момент недоброжелатели Ксении один за другим принялись комментировать свежую публикацию знаменитости. Некоторым антифанатам журналистка напомнила «Маркизу де Мертей в гриме», а кое-кто решил, что дочь Анатолия Собчак специально сделала фотографию с такого ракурса, тем самым якобы демонстрируя свою «опасность и ядовитость».

Неудачное фото Ксении Собчак взбудоражило пользователей Сети

Тем не менее, преданные поклонники Ксении Собчак поспешили заступиться за свою любимицу. По словам фанатов звезды, черты лица экс-телеведущей «Дом-2» начали меняться из-за второй беременности, ведь журналистка просто начала потихоньку набирать килограммы.

«Я очень сомневаюсь, что Собчак могла увеличить себе губы! Особенно сейчас, находясь в положении!», «Все дело в не совсем удачном ракурсе и только! Что вы начинаете тут?», «Оо..Ксюша начала набирать килограммы..Не могу нарадоваться! Самая прекрасная фигура – это фигура беременных!» - продолжают писать поклонники Ксении Собчак в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:50

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