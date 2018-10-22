Настасья Самбурская в черном наряде напомнила фанатам в Instagram Валькирию

Под данной публикацией артистка написала, что снимок сделал известный фотограф Даниил Величко, оставив ссылку на автора работы. Образ кинозвезды очень понравился фолловерам. Они заявили, что черный цвет делает Настасью Самбурскую загадочной и таинственной.Фото за восемнадцать часов собрало свыше 80 тысяч одобрительных лайков и более 370 комментариев от фанатов знаменитости. Фолловеры стали сравнивать актрису с «Женой графа Дракулы», «Черной мамбой», «Русской Малифисентой», «Волчицей», «Дочерью Ванхельсинга» и «Валькирией».