В Краснодарском крае машина-манипулятор наехала на пешеходов





Автомобиль-манипулятор Nino столкнулся с пешеходами, в результате чего некоторые из них получили травмы разной степени тяжести. ДТП произошло неподалеку от ДПС рядом с железной станцией Тоннельная. На текущий момент достоверных сведений, касательно количества жертв и травм, полученных ими, нет. Тем не менее, грузовик наехал на одну из жертв, из чего следует, что, по меньшей мере, одной из участниц случившегося необходима госпитализация.Местная полиция проводит проверку ДТП для выяснения всех обстоятельств происшествия. Неподтвержденные данные говорят о том, что наиболее серьезные травмы получила женщина, на которую и произошел наезд транспортного средства.