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Канье Уэст оригинально поздравил Ким Кардашьян с днем рождения

Несколько дней назад Ким Кардашьян отпраздновала свое 38-летие. Супруг модели Канье Уэст весьма оригинально поздравил свою возлюбленную с днем рождения.

Канье Уэст оригинально поздравил Ким Кардашьян с днем рождения

Ким Кардашьян решила похвастаться своим поклонникам в социальных сетях подарком, который ей преподнес Канье Уэст. Знаменитость опубликовала ролик, на котором показала, как ее возлюбленный исполнил красивую композицию, при этом он играл на рояле. Одет музыкант в белом костюме, что выглядело весьма эффектно. Ким Кардашьян с 38-летием поспешили поздравить многие звезды шоу-бизнеса. Но именно сюрприз от Канье Уэста оказался для нее самым оригинальным, необычным и красивым.


Напомним, Ким Кардашьян и Канье Уэст сыграли свадьбу 4 года назад. Сейчас звездная пара воспитывает 3 детей: старшую дочь Норт, среднего сына Сейнт и малышку Чикаго.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:53

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