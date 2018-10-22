АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП-5 самых ожидаемых электрокаров
EUR 75.32 USD 65.81
Курс валют на 20.10.2018

Компания Oppo представила смартфон Oppo R15x

Компания Oppo представила устройство Oppo R15x. Данный смартфон напоминает по многим параметрам Oppo K1, который анонсировали пару недель назад.

Компания Oppo представила смартфон Oppo R15x


Емкость флэш-накопителя устройства достигает 128 ГБ, а ОЗУ - 6 ГБ. Стоимость модели составляет 360 долларов. Версия, имеющая оперативную память на 4 ГБ, стоит 230 долларов. Экран имеет диагональ на 6,4 дюйма. Разрешение составляет 2340 х 1080 рх. Монитор покрывает 91% всей площади лицевой панели. В смартфоне используется однокристальная система Qualcomm Snapdragon 660. Ёмкость аккумуляторной батареи составляет 3500 мАч.

Oppo R15x оснащается сдвоенной камерой, имеющей датчики изображения на 16, а также 2 Мп. В устройстве установлен объектив с диафрагмой F/1,7. Разрешение фронтальной камеры составляет 25 Мп. Смартфон работает на базе Android Oreo (Color OS 5.2). Продажи смартфона стартуют с 1 ноября. Устройство будет доступно в двух градиентных расцветках: Ice и Nebula.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты усомнились в остановке деятельности
Рената Литвинова опубликовала в Instagram
Фото Аллы Михеевой вместе с собакой за одним
Ученые: Частое употребление лука становится
Ксения Собчак, Светлана Лобода, Валерия и другие
Ирина Понаровская поразила поклонников своим
В рацион диабетиков должны входить бобовые
Настасья Самбурская в черном наряде напомнила
Канье Уэст оригинально поздравил Ким Кардашьян с
Неудачное фото Ксении Собчак взбудоражило
Компания Oppo представила смартфон Oppo R15x
В Краснодарском крае машина-манипулятор наехала
Компьютерная томография поможет быстро создавать
В супермаркете Астрахани бомж умер после
Смартфон Samsung Galaxy S10 будет распознавать
Сергей Светлаков изучает богатый внутренний мир
Цымбалюк-Романовская тайно встретилась с отцом
Хейтеры: Бесплатные уколы красоты изуродовали
Сергей Шнуров начал продвигать образ Волка из
В Румынии местный житель обворовывал пенсионеров
Марсоход Curiosity вернулся к исследованиям Марса
Лучевая терапия уменьшает риски развития рака
Наталья Подольская порадовала поклонников в
Учёные: Существа с других планет могут иметь
Правоохранители сомневаются, что "керченский
Победитель «Голос. Дети» Данил Плужников так и не
Аукционный дом Christie's выставит на торги
Мария Максакова призналась, что ее брак с
Иосиф Оганесян и Саша Черно наконец-то
Ученые выяснили, как фильмы ужасов влияют на
Просмотреть все новости