Компания Oppo представила смартфон Oppo R15x





Емкость флэш-накопителя устройства достигает 128 ГБ, а ОЗУ - 6 ГБ. Стоимость модели составляет 360 долларов. Версия, имеющая оперативную память на 4 ГБ, стоит 230 долларов. Экран имеет диагональ на 6,4 дюйма. Разрешение составляет 2340 х 1080 рх. Монитор покрывает 91% всей площади лицевой панели. В смартфоне используется однокристальная система Qualcomm Snapdragon 660. Ёмкость аккумуляторной батареи составляет 3500 мАч.Oppo R15x оснащается сдвоенной камерой, имеющей датчики изображения на 16, а также 2 Мп. В устройстве установлен объектив с диафрагмой F/1,7. Разрешение фронтальной камеры составляет 25 Мп. Смартфон работает на базе Android Oreo (Color OS 5.2). Продажи смартфона стартуют с 1 ноября. Устройство будет доступно в двух градиентных расцветках: Ice и Nebula.