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Компьютерная томография поможет быстро создавать новые лекарства

Американские учёные после проведения исследования нашли способ быстрого изучения молекул, благодаря которому можно создать новые лекарства. Специалисты проводили свой эксперимент, используя компьютерную томографию.
Компьютерная томография поможет быстро создавать новые лекарства

Рентгеновские лучи научные сотрудники привыкли применять при определении химических структур в процессе разработки лекарственных средств. Этот метод специалисты считают очень медленным, так как для изучения чистых кристаллов необходимо потратить несколько недель, а иногда на это уходят годы. Недавно специалисты нашли способ, как этот процесс можно сократить, они решили обратить внимание на компьютерную томографию, которая способна находить формы мелких органических молекул. Данная методика позаимствовала элементы у рентгеновской техники, при этом эксперты учитывали дифракцию электронов.

До этого компьютерную томографию использовали для изучения белков, однако авторы проекта обнаружили, что данный метод подходит и для работы с органическими молекулами. Благодаря новому открытию у учёных появилась возможность значительно быстрее разрабатывать лекарственные препараты, создавая более эффективные средства.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 12:35

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