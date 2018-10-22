Смартфон Samsung Galaxy S10 будет распознавать отпечатки пальцев во всех точках экрана
Samsung Galaxy S10 будет распознавать отпечатки пальцев во всех точках экрана. Смартфон должны анонсировать в феврале будущего года.
Компания Samsung собирается во флагмане Samsung Galaxy S10 использовать дактилоскопический подэкранный датчик. Из зарегистрированного компанией Samsung патента следует, что в новом смартфоне подэкранный сканер отпечатков пальцев будет функционировать по всей поверхности дисплея. В данном случае используется энергоэффективный процессор, позволяющий в месте прикосновения увеличить яркость дисплея.
После этого сканер для большей точности три раза снимает отпечаток пальца. Анонс устройства Samsung Galaxy S10 должен состояться в феврале будущего года.
Компания Samsung собирается во флагмане Samsung Galaxy S10 использовать дактилоскопический подэкранный датчик. Из зарегистрированного компанией Samsung патента следует, что в новом смартфоне подэкранный сканер отпечатков пальцев будет функционировать по всей поверхности дисплея. В данном случае используется энергоэффективный процессор, позволяющий в месте прикосновения увеличить яркость дисплея.
После этого сканер для большей точности три раза снимает отпечаток пальца. Анонс устройства Samsung Galaxy S10 должен состояться в феврале будущего года.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:23