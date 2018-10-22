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Смартфон Samsung Galaxy S10 будет распознавать отпечатки пальцев во всех точках экрана

Samsung Galaxy S10 будет распознавать отпечатки пальцев во всех точках экрана. Смартфон должны анонсировать в феврале будущего года.
Смартфон Samsung Galaxy S10 будет распознавать отпечатки пальцев во всех точках экрана


Компания Samsung собирается во флагмане Samsung Galaxy S10 использовать дактилоскопический подэкранный датчик. Из зарегистрированного компанией Samsung патента следует, что в новом смартфоне подэкранный сканер отпечатков пальцев будет функционировать по всей поверхности дисплея. В данном случае используется энергоэффективный процессор, позволяющий в месте прикосновения увеличить яркость дисплея.

После этого сканер для большей точности три раза снимает отпечаток пальца. Анонс устройства Samsung Galaxy S10 должен состояться в феврале будущего года.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:23

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